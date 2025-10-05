Росіяни атакували Одесу: зафіксовано влучання

Наслідки ворожого обстрілу уточнюються

У ніч на 5 жовтня окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. Повідомляється, що у місті зафіксовано декілька влучань, пише «Главком».

Повідомлення про влучання в місті почали поширюватися у телеграм-каналах і від представників. За повідомленням моніторингових каналів, на місцях спалахнули пожежі.

Наслідки ворожого обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня російські війська завдали удару по Слов’янську на Донеччині, застосувавши керовані авіабомби.

Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, у центрі міста – щільний дим. На місці працюють рятувальники, медики та інші служби.