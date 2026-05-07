Атака на Сумщину: за добу пʼятеро загиблих та одинадцять поранених

Найбільших втрат зазнала Сумська громада
фото: поліція Сумщини

Поліція Сумщини документує наслідки російських обстрілів за добу

Протягом останньої доби Росія здійснила масовані обстріли прикордонних та тилових районів Сумської області. Під вогнем опинилися чотири райони, що призвело до значних жертв серед мирного населення та руйнувань житлового сектору. Поліція області продовжує документувати докази воєнних злочинів РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Сумщини.

фото: поліція Сумщини

Найбільших втрат зазнала Сумська громада. Внаслідок прицільних ворожих ударів загинули дві жінки та один чоловік. Ще восьмеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості – наразі медики надають їм усю необхідну допомогу. Вибухами пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

фото: поліція Сумщини

Ситуація в інших громадах області залишається критичною:

  • Новослобідська громада: внаслідок прямого влучання ворожого снаряда в житловий будинок загинув чоловік.
  • Великописарівська громада: зафіксовано смерть цивільного мешканця – чоловік підірвався на ворожій міні.
  • Інші громади: ще троє осіб отримали поранення у Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах.

Як відомо, кількість постраждалих внаслідок нічного удару російських безпілотників по Дніпру збільшилася. За оновленими даними, медична допомога знадобилася цивільним мешканцям багатоповерхівки, в яку влучив ворожий дрон. 

Внаслідок атаки травми отримали двоє людей, зокрема 21-річна вагітна жінка – перебувала у квартирі, де сталося влучання, а також 45-річний чоловік.

