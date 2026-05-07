Атака на Дніпро: зросла кількість постраждалих
Серед постраждалих – вагітна жінка
Кількість постраждалих внаслідок нічного удару російських безпілотників по Дніпру збільшилася. За оновленими даними, медична допомога знадобилася цивільним мешканцям багатоповерхівки, в яку влучив ворожий дрон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа.
Внаслідок атаки травми отримали двоє людей, зокрема 21-річна вагітна жінка – перебувала у квартирі, де сталося влучання, а також 45-річний чоловік.
Обом постраждалим лікарі надали необхідну допомогу безпосередньо на місці події. Стан вагітної жінки наразі оцінюється як стабільний, вона перебуває під наглядом фахівців.
Нагадаємо, у ніч проти четверга, 7 травня, Росія здійснила чергову масовану атаку безпілотниками на Дніпро. Один із ворожих БпЛА влучив у житловий квартал, спричинивши пожежу та руйнування. Сили оборони працювали по цілях, проте ворог застосував тактику постійної зміни курсу дронів над містом.
