Виховали 11 дітей і вирішили одружитися. На Буковині побралася пара, що прожила разом 54 роки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На розпис пані Марія обрала українське вбрання
фото: molbuk.ua

Подружжя Олексюків мешкає у Верхньому Ялівці, що на Вижниччині

На Буковині офіційно одружилася пара, котра прожила разом 54 роки, виховала 11 дітей та має 30 онуків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання «Молодий буковинець».

Подружжя Олексюків мешкає у Верхньому Ялівці, що на Вижниччині. Василю Семеновичу – 85 років, Марії Іванівні – 87. Вони доглядають невелике господарство: мають корівку, коня та овець.

Познайомилися ще молодими. Недовго вагалися й одружилися. Було весілля, щире й просте, по-сільському тепле. Тоді не розписалися, але це ніколи не заважало їм бути справжньою родиною.

Разом Василь Семенович та Марія Іванівна Олексюки вже 54 роки. У подружжя – 11 дітей: семеро синів і четверо доньок. Одна з доньок, на жаль, уже відійшла у вічність, залишившись пам'яттю у їхніх серцях. Нині ж родина велика й гучна – 30 онуків.

Марія Іванівна зізнається: за свій вік встигла перепробувати чимало занять. Працювала і в сувенірному магазині, і пошту носила, і в колгоспі була обліковцем. Каже, робота завжди знаходила її сама.

Василь Семенович теж усе життя був при справі. У колгоспі виконував різні роботи, а пізніше кочегаром пропрацював 15 років. Саме там, серед буднів і спільної праці, між ними й спалахнуло кохання.

«Він був такий молодий, непоганий хлопець, файний, служив в армії. Зустрічалися ми близько двох місяців. У 1952 році у нас було весілля», – з усмішкою згадує пані Марія.

Роками вони жили без офіційного розпису – просто разом, як одна сім’я. Та з часом з’явилося відчуття, що варто поставити ще одну крапку, символічну і важливу.

«То вже й ми цього діждали, – каже Марія Іванівна. – Якось читали в газеті, що пенсіонери побралися у 80 років. Подумали: а чом би й нам?».

На розпис пані Марія обрала українське вбрання – близьке серцю, рідне. Каже, особливо не готувалися, але хотілося, щоб усе було по-справжньому.

«Коли ми зайшли до РАЦСу, – згадує жінка, – з’явилося відчуття, ніби ми знову молоді. Нас переповнювала радість. Бог дав нам стільки прожити разом – і ми далі будемо в нього просити».

Та є й те, що болить. Подружжя молиться й чекає.

«Дай Боже, діждатися сина з полону, а разом із ним – і всім родинам в Україні отримати втішні новини», – каже Марія Іванівна.

На завершення Марія Іванівна має просте, але щире побажання: «Я би хотіла всім людям побажати щастя і здоров’я. І обов’язково, щоб війна закінчилася. А всім, хто ще не розписаний, щоби мав таку радість, як ми».

Раніше подружжя, яке прожило разом 65 років, поділилося секретом щасливого шлюбу. 

До слова, як показали результати останніх опитувань, більшість зумерів не можуть собі дозволити стосунки – на побачення вони буквально не витрачають жодної копійки.

Також, за останніми спостереженнями, все більше представників покоління Z обирають так звані «тихі стосунки» (quiet relationships), відмовляючись від публічності та демонстрування свого особистого життя в соціальних мережах. Молодь свідомо оберігає своє кохання від сторонніх очей, зберігаючи інтимні моменти для себе.

Теги: пенсіонери війна весілля Чернівецька область

