Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів через російські обстріли

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів через російські обстріли
Поїзд №38 Запоріжжя – Київ вирушить із Запоріжжя без частини вагонів
фото: Укрзалізниця

 «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів до Запоріжжя через ворожі обстріли

Унаслідок ворожих обстрілів та значних затримок «Укрзалізниця» змінила маршрути та графіки руху деяких поїздів. Пасажирів, які подорожують до або із Запоріжжя, чекають зміни в маршрутах та тимчасові пересадки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укразалізницю».

Через брак часу для повноцінного обороту по маршруту, сьогодні два поїзди курсуватимуть тільки до/зі станції Дніпро:

  • Поїзд №3/4 Ужгород – Запоріжжя слідуватиме лише до Дніпра. Пасажири, які мають квитки на зворотний рейс із Запоріжжя, будуть посаджені на додатковий поїзд №293/294, а в Дніпрі зможуть перейти у свій поїзд №4/3 Запоріжжя/Дніпро – Ужгород.
  • Поїзд №32 Перемишль – Запоріжжя також курсуватиме лише до Дніпра. Пасажирів цього поїзда пересадять у вагони поїзда №293/294, щоб вони могли дістатися до Запоріжжя. Зворотний рейс поїзда на Перемишль із Запоріжжя відправиться за стандартним графіком.

Внаслідок цих змін поїзд №38 Запоріжжя – Київ вирушить із Запоріжжя без частини вагонів. Пасажирів тимчасово розмістять у наявних вагонах, а на станції Дніпро вони зможуть перейти на свої місця згідно з квитками.

«Укрзалізниця» продовжує працювати над тим, щоб скоротити час затримки та забезпечити рух поїздів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повідомила оновлену інформацію щодо руху поїздів після ворожої атаки у ніч на 28 серпня, передає «Главком».

Як відомо, цієї ночі ворог прицільно вдарив по одному з потягів, але, за повідомленням пресслужби компанії, ураження цього поїзда не вплинуло на кількість рейсів Інтерсіті+.

Тож сьогодні та завтра, всі поїзди продовжують рух країною.

Затримки низки рейсів зберігатимуться, перелік поїздів далекого сполучення оновлюється на порталі «Укрзалізниці».

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця потяг Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відправлення з Києва та Дніпра поїздом № 220/219 заплановане на 25, 28, 30 та 31 серпня
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди
20 серпня, 13:08
Досудове розслідування триває
На Дніпропетровщині викрито схему експосадовців «Укрзалізниці»
12 серпня, 06:13
«Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків
«Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків
11 серпня, 22:47
Путін запропонував віддати йому Донецьку та Луганські області в обмін на припинення вогню
Путін не бажає повертати Україні окуповані території Херсонщини та Запоріжжя – WP
10 серпня, 18:50
УЗ пропонує динамічне ціноутворення, але це питання ще не вирішено
Квитки на потяги подорожчають? Очільник «Укрзалізниці» запропонував нову схему ціноутворення
8 серпня, 17:23
Потяг найближчим часом почне курсувати на постійній основі
Україна запускає пряме залізничне сполучення з Бухарестом
7 серпня, 20:33
РФ атакувала Запорізьку область: є поранені
РФ атакувала Запорізьку область: є поранені
6 серпня, 06:45
Окупанти вдарили по Біленьківській виправній колонії №99
Удар РФ по колонії на Запоріжжі. Омбудсмен терміново звернувся до влади
29 липня, 19:22
На більшості станцій та у поїздах не було зафіксовано порушень
Посилення перевірок пасажирів. «Укрзалізниця» повідомила перші результати
29 липня, 14:40

Події в Україні

Окупація без води: чому в Донецьку катастрофа з водопостачанням
Окупація без води: чому в Донецьку катастрофа з водопостачанням
За чотири дні СБУ знищила російської техніки на понад $250 млн
За чотири дні СБУ знищила російської техніки на понад $250 млн
«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів через російські обстріли
«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів через російські обстріли
На Полтавщині відкрито меморіал на честь загиблих працівників ТЦК
На Полтавщині відкрито меморіал на честь загиблих працівників ТЦК
Тендер без конкуренції: на Хмельниччині лікарня МВС замовила ремонт на 34 млн грн
Тендер без конкуренції: на Хмельниччині лікарня МВС замовила ремонт на 34 млн грн
Росіяни уразили корабель Військово-морських сил ЗСУ: один член екіпажу загинув
Росіяни уразили корабель Військово-морських сил ЗСУ: один член екіпажу загинув

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
7397
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5415
РФ масовано атакувала Київ: вже 19 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
2215
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
2047
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua