«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів через російські обстріли

«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів до Запоріжжя через ворожі обстріли

Унаслідок ворожих обстрілів та значних затримок «Укрзалізниця» змінила маршрути та графіки руху деяких поїздів. Пасажирів, які подорожують до або із Запоріжжя, чекають зміни в маршрутах та тимчасові пересадки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укразалізницю».

Через брак часу для повноцінного обороту по маршруту, сьогодні два поїзди курсуватимуть тільки до/зі станції Дніпро:

Поїзд №3/4 Ужгород – Запоріжжя слідуватиме лише до Дніпра. Пасажири, які мають квитки на зворотний рейс із Запоріжжя, будуть посаджені на додатковий поїзд №293/294, а в Дніпрі зможуть перейти у свій поїзд №4/3 Запоріжжя/Дніпро – Ужгород.

Поїзд №32 Перемишль – Запоріжжя також курсуватиме лише до Дніпра. Пасажирів цього поїзда пересадять у вагони поїзда №293/294, щоб вони могли дістатися до Запоріжжя. Зворотний рейс поїзда на Перемишль із Запоріжжя відправиться за стандартним графіком.

Внаслідок цих змін поїзд №38 Запоріжжя – Київ вирушить із Запоріжжя без частини вагонів. Пасажирів тимчасово розмістять у наявних вагонах, а на станції Дніпро вони зможуть перейти на свої місця згідно з квитками.

«Укрзалізниця» продовжує працювати над тим, щоб скоротити час затримки та забезпечити рух поїздів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повідомила оновлену інформацію щодо руху поїздів після ворожої атаки у ніч на 28 серпня, передає «Главком».

Як відомо, цієї ночі ворог прицільно вдарив по одному з потягів, але, за повідомленням пресслужби компанії, ураження цього поїзда не вплинуло на кількість рейсів Інтерсіті+.

Тож сьогодні та завтра, всі поїзди продовжують рух країною.

Затримки низки рейсів зберігатимуться, перелік поїздів далекого сполучення оновлюється на порталі «Укрзалізниці».