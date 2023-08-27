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Авіатроща на Житомирщині: пілоти символічно попрощалися з загиблими побратимами (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Авіатроща на Житомирщині: пілоти символічно попрощалися з загиблими побратимами (відео)
Пілоти провели прощальну церемонію в американських традиціях
фото: скриншот відео

Військові спалили піаніно на згадку про загиблих товаришів

Пілоти Збройних сил України провели символічну церемонію прощання з побратимами, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині. Зворушливе відео поширилося мережею.

За американською традицією, товариші по службі встановили піаніно з намальованими фарбою позивними загиблих пілотів – «Мінка», «Проказін» і «Juice». Після прощальної гри військові спалили інструмент.

Нагадаємо, що на Житомирщині трагічно загинули троє українських льотчиків. Жахлива авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіштовхнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Журналісти побували на місці авіатрощі та показали, який вона мала вигляд. 

Як повідомлялося, працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

До слова, відома волонтерка Меланія Подоляк написала пронизливий пост про свого коханого, бойового пілота Андрія Пільщикова, який загинув в авіакатастрофі на Житомирщині.

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Теги: ЗСУ авіакатастрофа пілот

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