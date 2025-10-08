Головна Країна Події в Україні
Росіяни обстріляли пожежну частину на Чернігівщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росіяни обстріляли пожежну частину на Чернігівщині
Унаслідок атаки на Семенівку загорілася покрівля адмінбудівлі
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Особовий склад під час удару перебував в укритті

Російські війська у ніч на 8 жовтня атакували пожежну частину у Чернігівській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Ворог вдарив по пожежній частині підрозділу ДСНС у Семенівці. Унаслідок атаки загорілася покрівля адмінбудівлі, рятувальники оперативно ліквідували займання. Особовий склад під час обстрілу перебував в укритті, тому ніхто не постраждав. Пожежна техніка також залишилася неушкодженою.

Росіяни обстріляли пожежну частину на Чернігівщині фото 1
Росіяни обстріляли пожежну частину на Чернігівщині фото 2
Росіяни обстріляли пожежну частину на Чернігівщині фото 3
Наслідки атаки на пожежну частину
Наслідки атаки на пожежну частину
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, у День рятувальника росіяни вдарили по пожежній частині у Дружківці на Донеччині.

Як повідомлялося, Полтавська область у ніч проти 3 жовтня зазнала масованого комбінованого удару з боку російських військ. Регіон атакували крилатими ракетами та безпілотними літальними апаратами. Під час ліквідації наслідків нічного обстрілу рятувальники ДСНС потрапили під повторний ракетний удар.

До слова, рятувальники підірвалися під час ліквідації пожежі території Петрівського лісництва в Ізюмському районі Харківської області.

ДСНС Чернігівщина обстріл

