Масована атака на Україну, ракетний удар по Кривому Рогу: головне за ніч

Росіяни знову тероризували українські міста ракетами та дронами

Цієї ночі повітряна тривога охопила всі регіони України. РФ атакувала ракетами і дронами. Ворог пошкодив цивільну інфраструкутуру Харкова і вдарив по багатоповерхівці у Кривому Розі, унаслідок чого є загиблі та поранені. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 13 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Масована атака на Україну

Масштабна повітряна тривога в Україні цієї ночі тривала майже дві години.

У Київській області працювали сили протиповітряної оборони. Ворог випустив по столиці крилаті ракети, але всі повітряні цілі було збито.

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Крім того, вночі 13 червня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова безпілотниками типу «Шахед». У Київському районі міста ворог обстріляв комунальне підприємтсво, а в Салтівському – вдарив по складському приміщенню, після влучання почалася пожежа.

Також окупанти завдали масованого ракетного удару по Кривому Рогу – поцілили в декілька цивільних об’єктів у різних частинах міста, зокрема у п’типоверховий будинок. Унаслідок цієї трагедії є загиблі та поранені. Імовірно, під завалами ще перебувають люди.

Попередньо, ворог цієї ночі застосував усього 14 крилатих ракет Х-101/555, із яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один – знищено нашими захисниками.

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Прогнози щодо контрнаступу ЗСУ

Сили оборони України вже ведуть певні контрнаступальні дії та звільняють населені пункти, однак не варто сподіватися на миттєві результати загальної кампанії з деокупації всіх українських територій. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю CNN.

За його словами, ЗСУ може знадобитися багато місяців, щоб досягти своєї мети, а саме повної деокупації України.

Свій прогноз щодо термінів контрнаступу висловив і президент Франції Еммануель Макрон. На його думку, ЗСУ вже розпочали контрнаступальну кампанія. Вона була ретельно спланована і триватиме кілька тижнів або місяців.

Ситуація на Херсонщині

Рівень води на затоплених ділянках Херсонщини стрімко падає. Однак регіон готується до наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС – запроваджено нові обмеження для населення. Про це повідомив голова ОВА Херсонської області Олександр Прокудін.

По-перше, у мікрорайонах Корабел та Нафтогавань запроваджено заборону на в’їзд туди громадян. По-друге, для мешканців, які були на острові і Нафтогавані, з 13 по 19 червня встановлюється комендантська година з 15:00 до 12:00. Крім того, вводиться заборона на відвідування місць масового відпочинку: лісів, пляжів, водоймищ. Також встановлюється жорсткий контроль за недопущенням стихійного продажу водних біоресурсів – риби, раків тощо.

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США анонсували новий пакет військової допомоги

Сполучені Штати невдовзі представлять новий пакет військової допомоги для України. Про це під час брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Як повідомляє «Голос Америки», Білий дім оголосить про новий пакет допомоги сьогодні, а його сума складе до 325 млн доларів.

За інформацією ЗМІ, до нового пакету допомоги ввійдуть бойові машини піхоти Stryker та Bradley, які можуть замінити пошкоджені та знищені машини, а також боєприпаси для NASAMS та HIMARS.