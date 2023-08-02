Raiffeisen Bank назвав нову дату виходу з ринку Росії

Raiffeisen Bank відклав вихід з Росії щонайменше до грудня 2023 року

Австрійський Raiffeisen Bank International зможе залишити Росію не раніше грудня, заявив гендиректор RBI Йоханн Штробль. Про це пишуть російські ЗМІ.

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«Ми вказували 30 вересня як найбільш ранню дату spin-off, і на сьогоднішній день це малоймовірно», – сказав він на конференц-дзвінку з аналітиками.

За словами Штробля, група, як і раніше, розглядає як spin-off, тобто виділення російської частини бізнесу в окрему незалежну від RBI структуру, так і продаж активів.

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При цьому поки останній варіант є більш ймовірним, додав він, зазначивши, що подробиці з'являться протягом найближчих двох тижнів. Штробль також визнав, що будь-який продаж російського підрозділу призведе до значних збитків для групи. Раніше він говорив, що не збирається віддавати актив за будь-яку ціну.

Про те, що Raiffeisen Bank International вирішив відкласти звільнення з Росії, на початку липня писало агентство Reuters. Джерела стверджували, що керівництво банку не хоче розривати зв'язок із Москвою та сподівається на швидке завершення війни в Україні.

Також, за їхніми словами, Raiffeisen Bank International хотів дочекатися схвалення угоди від європейського Центробанку перед тим, як вести переговори з акціонерами, а цей процес може розтягнутися на місяці. Крім того, австрійському банку потрібно буде отримати дозвіл від російського Центрального банку та Мінфіну, а у разі продажу бізнесу – ще й президента Володимира Путіна.

Напередодні стало відомо, що Raiffeisen Bank International оцінив витрати на податок на надприбутки в Росії. У звіті компанії йдеться, що якщо Raiffeisen проведе виплату у пільговий період, то це коштуватиме йому 50 млн євро, а у разі застосування стандартної десятивідсоткової ставки – 100 млн євро.

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Російська влада зобов'язала великі компанії виплатити податок на наддоходи, отримані в 2022 році, через дефіцит бюджету, що зростає, на тлі війни в Україні.

У Росії у австрійському банку близько 2600 корпоративних клієнтів та 4 млн вкладників. У лютому Financial Times писала, що через нього здійснюється майже половина всіх транскордонних платежів у країні.

У травні та червні Raiffeisen Bank став одним із лідерів на російському ринку з притоку готівки та дорогоцінних металів зокрема він отримав активи на суму майже 30 млрд. рублів через каси і банкомати.

Нагадаємо,НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни, тому що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну банк продовжив працювати в РФ і офіційно визнав так звані «ДНР» і «ЛНР».

До слова, правоохоронці заявили про викриття схеми виведення за кордон активів одного з найбільших банків України, який донедавна належав російським олігархам. Про це повідомляє Офіс генпрокурора та СБУ.

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Офіційно назва фінустанови не повідомляється, проте, імовірно мова йде про «Сенс Банк», який нещодавно націоналізував Кабмін. Він належав російським олігархам Андрію Косогову, Перу Авену та Михайлу Фрідману і до грудня 2022 року називався Альфа-Банк.

Для отримання доступу до прибутків банку вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені «нових» бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України.