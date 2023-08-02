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Raiffeisen Bank назвав нову дату виходу з ринку Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Raiffeisen Bank назвав нову дату виходу з ринку Росії
Raiffeisen Bank має у Росії чималу кількість клієнтів
фото з відкритих джерел

Raiffeisen Bank відклав вихід з Росії щонайменше до грудня 2023 року

Австрійський  Raiffeisen Bank International зможе залишити Росію не раніше грудня, заявив гендиректор RBI Йоханн Штробль. Про це пишуть російські ЗМІ. 

«Ми вказували 30 вересня як найбільш ранню дату spin-off, і на сьогоднішній день це малоймовірно», – сказав він на конференц-дзвінку з аналітиками.

За словами Штробля, група, як і раніше, розглядає як spin-off, тобто виділення російської частини бізнесу в окрему незалежну від RBI структуру, так і продаж активів.

При цьому поки останній варіант є більш ймовірним, додав він, зазначивши, що подробиці з'являться протягом найближчих двох тижнів. Штробль також визнав, що будь-який продаж російського підрозділу призведе до значних збитків для групи. Раніше він говорив, що  не збирається віддавати актив за будь-яку ціну.

Про те, що Raiffeisen Bank International вирішив відкласти звільнення з Росії, на початку липня писало агентство Reuters. Джерела стверджували, що  керівництво банку не хоче розривати зв'язок із Москвою та сподівається на швидке завершення війни в Україні. 

Також, за їхніми словами, Raiffeisen Bank International  хотів дочекатися схвалення угоди від європейського Центробанку перед тим, як вести переговори з акціонерами, а цей процес може розтягнутися на місяці. Крім того, австрійському банку потрібно буде отримати дозвіл від російського Центрального банку та Мінфіну, а у разі продажу бізнесу – ще й президента Володимира Путіна. 

Напередодні стало відомо, що Raiffeisen Bank International оцінив  витрати на податок на надприбутки в Росії. У звіті компанії йдеться, що якщо Raiffeisen проведе виплату у пільговий період, то це коштуватиме йому 50 млн євро, а у разі застосування стандартної десятивідсоткової ставки – 100 млн євро.

Російська влада зобов'язала великі компанії виплатити податок на наддоходи, отримані в 2022 році, через дефіцит бюджету, що зростає, на тлі війни в Україні.

У Росії у австрійському банку  близько 2600 корпоративних клієнтів та 4 млн вкладників. У лютому Financial Times писала, що через нього здійснюється майже половина всіх транскордонних платежів у країні.

У травні та червні Raiffeisen Bank став одним із лідерів на російському ринку з притоку готівки та дорогоцінних металів зокрема він отримав активи на суму майже 30 млрд. рублів через каси і банкомати.

Нагадаємо,НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни, тому що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну банк продовжив працювати в РФ і офіційно визнав так звані «ДНР» і «ЛНР».

До слова, правоохоронці заявили про викриття схеми виведення за кордон активів одного з найбільших банків України, який донедавна належав російським олігархам. Про це повідомляє Офіс генпрокурора та СБУ.

Офіційно назва фінустанови не повідомляється, проте, імовірно мова йде про «Сенс Банк», який нещодавно націоналізував Кабмін. Він належав російським олігархам Андрію Косогову, Перу Авену та Михайлу Фрідману і до грудня 2022 року називався Альфа-Банк.

Для отримання доступу до прибутків банку вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені «нових» бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України.

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Теги: росія санкції банк війна гроші

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