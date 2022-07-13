Французький дипломат пояснив, коли Україна може стати членом ЄС

«Тривалість процесу приєднання до ЄС залежатиме від якості самого процесу»

Глава французького дипломатичного представництва, кар’єрний дипломат Етьєн де Понсен в інтерв'ю «Главкому» проаналізував, скільки часу може часу піти на набуття Україною повноцінного членства в ЄС після того, як нещодавно ми отримали статус кандидата.

«Важко відповісти на це питання. Але якщо подивитись на минуле, то попередні приєднання до Євросоюзу тривали роками, мінімум 10 років. А в переважній кількості випадків навіть до 15. Але цей процес залежить від здатності країни, яка є кандидатом на членство, готовності здійснити реформи в економічній, правовій сферах, в галузі боротьби з корупцією. Наскільки країна здатна це виконати, настільки швидко і буде рухатись процес», – сказав він.

У випадку України ще треба брати до уваги геополітичний аспект. Україна зараз перебуває в стані війни і, звісно, вступ країни під час війни наразі не розглядається.

Також дипломат повідомив, які перепони можуть виникнути на цьому шляху.

«Тривалість процесу приєднання до ЄС залежатиме від якості самого процесу, тобто від того, наскільки швидко здатна країна здійснити усі необхідні реформи», – наголосив Етьєн де Понсен.

Нагадаємо, 23 червня, лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Також Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Раніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна планує стати частиною Європейського Союзу в рекордні терміни. Процес вступу займе до п'яти років.

Також Шмигаль назвав головні переваги кандидатства України в ЄС.

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