Батюшка Московської церкви, який називав окупантів «нашими», кличе українців на порятунок

У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу пошкоджено храм УПЦ МП

Російська ракета влучила поруч з Покровським кафедральним собором у Запоріжжі і від вибухової хвилі собор був пошкоджений. Настоятель собору та представник УПЦ Московського патріархату Олег Семенчук звернувся до містян з проханням прийти на допомогу й навести лад у святині. Проте ще нещодавно він називав окупантів «нашими» та сподівався на захоплення влади росіянами. Про це повідомляє колишній настоятель храму УПЦ МП на Дніпропетровщині Андрій Пінчук у своєму Telegram-каналі «Веселий піп».

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У Запоріжжі внаслідок нічної ракетної атаки російської армії постраждав Свято-Покровський кафедральний собор.

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За повідомленням настоятеля Покровського кафедрального собору Запоріжжя протоієрея Олега Семенчука, вибуховою хвилею у храмі повибивало усі вікна, повиламувало віконні рами фото: УПЦ

«Майже все скло розбито, адже у нас величезні вікна, поки не можу сказати загальну площу, наші фахівці ведуть підрахунок. Вивернуто рами, пошкоджено начиння – центральне кадило, підсвічники. Фасад будівлі побитий уламками. Ікони практично всі цілі. Нам потрібна допомога з OSB-плитами, потрібна вишка, щоб дістати шибки віконних рам по обидві сторони та щільна плівка, щоб до неділі ми могли зачинити вікна якомога швидше від дощу та негоди», – розповів настоятель храму, протоієрей Олег Семенчук.

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Свято-Покровський Собор УПЦ МП до того, як постраждав від ворожого обстрілу фото з відкритих джерел

Проте батюшка Московської церкви не назвав тих, хто напав на Україну і хто випустив ракету по місту, адже він підтримує російських окупантів і вбивства мирних українців.

Так, коли на початку вторгнення й окупації Бердянську, росіянами був заарештований бердянський священник ПЦУ, який був відомий своїми антиросійськими настроями, то отець Олег Семенчук зрадів цьому й назвав росіян «нашими». Протоієрей сподівався, що окупанти захоплять і Запоріжжя.

Як відомо, під час нічного обстрілу Запоріжжя одна з ракет влучила у багатоповерховий будинок в центральній частині міста. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що станом на 5 ранку дві людини загинули, чотири дістали поранення, а три зникли безвісти. Триває пошуково-рятувальна операція.

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Нагадаємо, росіяни за благословенням свого патріарха знищили найбільший православний собор Одеси. Проте священники Московської церкви нічого не сказали про те, що руйнування святині – це злочин країни-терориста Росії. На запитання, чи бачив отець, що історичну пам'ятку, котра, до речі, належить УПЦ МП, зруйнували російські ракети, священник заявив: «Не бачив». «Не можу нічого сказати... Атакував ворог роду людського. А кому це впало на голову, хто і як це… Одному богу відомо», – заявив він. Інший батюшка також відзначився заявою щодо втрати пам’ятки культурної спадщини України: «Вибухнуло і вибухнуло. Всі під богом ходимо», – сказав він.

До слова, вікарій Одеської єпархії УПЦ МП написав Кирилу гнівного листа. Владика вважає, що саме «особистим благословенням» патріарха «воїнство РФ сьогодні чинить безчинство».

Крім того, митрополит Московської церкви Агафангел після ракетного удару по Одесі прозрів. Він наголосив, що серце миролюбного міста Одеси – Спасо-Преображенський кафедральний собор стоїть у руїнах.

Одеський митрополит Московської церкви Агафангел у своєму зверненні до духовенства та віруючих єпархії російську атаку на Спасо-Преображенський кафедральний собор Одеси і назвав це справжнім геноцидом українського народу. Раніше Агафангел був одним із найзатятіших поборників російської церкви в Україні.