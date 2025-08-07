Головна Країна Політика
search button user button menu button

Новий директор БЕБ розпочав виконання обов'язків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Новий директор БЕБ розпочав виконання обов'язків
Учора, 6 серпня, уряд призначив Олександра Цивінського директором БЕБ
фото: УП

Цивінський: «Попереду багато роботи. Легко та миттєво не буде»

Олександр Цивінський, якого уряд нещодавно призначив директором Бюро економічної безпеки, розпочав виконання обов’язків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави БЕБ.

«Призначено, приступив. Дякую тим, хто не відступив», – написав він та подякував усім, хто тримав на контролі призначення директора Бюро економічної безпеки.

Цивінський заявив, що рішення про його призначення – не про крісло, а про те, що «справедливість іноді потребує часу, але має звучати».

«Ціную крок, який зробив новий уряд – почути та ухвалити законне рішення. Переконаний у подальшій конструктивній взаємодії на користь країни та людей. Попереду багато роботи. Легко та миттєво не буде. Але буде чесно, щиро і по закону», – додав очільник БЕБ.

Новий директор БЕБ розпочав виконання обов'язків фото 1

Нагадаємо, Кабмін призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки. 5 серпня він пройшов поліграф.

Як відомо, переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський. Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії. 23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.

Раніше уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського. Однак конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки повторно внесла до уряду кандидатуру Олександра Цивінського.

До слова, посли G7 привітали призначення Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки. Вони вважають, що цей крок позитивно вплине на бізнес-клімат в Україні.

Читайте також:

Теги: Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори Віткоффа з Путіним, призначення директора БЕБ. Головне за 6 серпня
Переговори Віткоффа з Путіним, призначення директора БЕБ. Головне за 6 серпня
Вчора, 21:04
Єврокомісарка Марта Кос, коментуючи призначення глави БЕБ, заявила, що «прогрес має тривати»
Єврокомісія відреагувала на призначення нового очільника БЕБ
Вчора, 15:31
Цивінського можуть призначити на посаду очільника БЕБ 6 серпня
Кандидат на посаду голови БЕБ пройшов поліграф
Вчора, 07:48
Попри дощову погоду, на мітинг зібралося близько 5 тис. людей
У Києві пройшов мітинг за незалежність НАБУ і САП (фото, відео)
30 липня, 20:57
Детективи БЕБ вилучили товару на близько 800 тис. грн
Правоохоронці викрили підпільне виробництво сигарет у дитячому таборі
22 липня, 18:18
Тендер на капітальний ремонт відділення невідкладної допомоги був оголошений однією зі столичних лікарень
Ремонт відділення невідкладної допомоги. Бюро економічної безпеки у Києві упередило розтрату 45 млн грн
18 липня, 11:28
Кандидатура Цивінського на посаду директора БЕБ залишається чинною
Призначення голови БЕБ. Конкурсна комісія ухвалила остаточне рішення
14 липня, 11:18
Україна має завершити призначення нового директора БЕБ до кінця липня
Призначення голови БЕБ. Бізнес звернувся до уряду з вимогою
8 липня, 18:07
Олександр Цивінський десять років поспіль працює детективом і керівником відділу у НАБУ
Бе-бе-бе замість БЕБ. Кадровий скандал: чому уряд забракував Олександра Цивінського Кадри
8 липня, 10:25

Політика

Новий директор БЕБ розпочав виконання обов'язків
Новий директор БЕБ розпочав виконання обов'язків
Зеленський зідзвонився з президентом Франції після розмови з Трампом
Зеленський зідзвонився з президентом Франції після розмови з Трампом
Зеленський погодив пріоритети для ударів по Росії у відповідь
Зеленський погодив пріоритети для ударів по Росії у відповідь
З 1 вересня працівники ТЦК та СП обовʼязково носитимуть бодікамери
З 1 вересня працівники ТЦК та СП обовʼязково носитимуть бодікамери
У Нікополі сьогодні оголошено день жалоби. Президент зробив заяву
У Нікополі сьогодні оголошено день жалоби. Президент зробив заяву
Нардепи ініціюють перезапуск ДБР
Нардепи ініціюють перезапуск ДБР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
16K
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
7247
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
6021
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей
3892
Уряд заборонив керівнику НАЗК самостійно призначати собі виплати

Новини

Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Сьогодні, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Сьогодні, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua