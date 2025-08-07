Новий директор БЕБ розпочав виконання обов'язків

Цивінський: «Попереду багато роботи. Легко та миттєво не буде»

Олександр Цивінський, якого уряд нещодавно призначив директором Бюро економічної безпеки, розпочав виконання обов’язків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави БЕБ.

«Призначено, приступив. Дякую тим, хто не відступив», – написав він та подякував усім, хто тримав на контролі призначення директора Бюро економічної безпеки.

Цивінський заявив, що рішення про його призначення – не про крісло, а про те, що «справедливість іноді потребує часу, але має звучати».

«Ціную крок, який зробив новий уряд – почути та ухвалити законне рішення. Переконаний у подальшій конструктивній взаємодії на користь країни та людей. Попереду багато роботи. Легко та миттєво не буде. Але буде чесно, щиро і по закону», – додав очільник БЕБ.

Нагадаємо, Кабмін призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки. 5 серпня він пройшов поліграф.

Як відомо, переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський. Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії. 23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.

Раніше уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського. Однак конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки повторно внесла до уряду кандидатуру Олександра Цивінського.

До слова, посли G7 привітали призначення Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки. Вони вважають, що цей крок позитивно вплине на бізнес-клімат в Україні.