Росія вдарила по Одесі: є влучання у багатоповерховий будинок

Внаслідок атаки на різних локаціях розгорілися пожежі

У ніч на 13 лютого Одеса знову опинилася під ударом ударних безпілотників, внаслідок чого постраждали житловий фонд та цивільна інфраструктура. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

Один із дронів поцілив у багатоповерховий будинок, пошкодивши житлову площу на верхніх поверхах, проте масштабного загоряння вдалося уникнути.

Крім того, зафіксовано руйнування в рекреаційній зоні міста, де через влучання спалахнули господарські споруди. В іншому районі Одеси під ударом опинився об'єкт торгівлі, на території якого виникла пожежа. Наразі відповідні служби встановлюють наявність постраждалих серед мешканців, а в регіоні продовжує діяти повітряна тривога.

Як відомо, у ніч на 12 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, під ударом опинилися цивільні та інфраструктурні об'єкти.

За попередніми даними, в одному з районів міста суттєвих пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури, а також будівля місцевого бізнес-центру.

Також уночі 10 лютого російські загарбники завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Через удар частково знеструмлено населені пункти у трьох громадах області. Обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення від генераторів.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розширену селекторну нараду щодо ліквідації наслідків масованих російських ударів по енергосистемі, що відбулися 7 лютого. Найбільш критична ситуація наразі зберігається в Києві та шести населених пунктах Херсонщини, де постійні атаки безпілотників унеможливлюють швидке відновлення мереж.