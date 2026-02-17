Мадяр відзвітував про атаки на об'єкти РФ: скільки цілей уражено за півтора місяця

Від початку року уражено понад 240 цілей противника

Серед оприлюднених 56 позицій – об’єкти паливно-енергетичної, військової та промислової інфраструктури

Командир підрозділу Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді оприлюднив зведені дані про ураження об’єктів противника у січні-лютому 2026 року. Загалом йдеться про понад 240 уражених об’єктів інфраструктури росіян, зокрема на території тимчасово окупованих регіонів, пише «Главком».

Бровді оприлюднив список 56 ключових цілей, тоді як ще 188 об’єктів у Росії та на ТОТ були зазначені окремо, без назви об'єкту.

У переліку вказано про ураження дев’яти нафтопереробних заводів, чотирьох нафтобаз, одного нафтотермінала, одного газопереробного підприємства, установки підготовки нафти та однієї теплоелектростанції.

Значну частину у списку становлять об’єкти електроенергетики – 13 підстанцій та шість тягових підстанцій залізниці, причому більшість із них розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Окрему категорію становлять військові об’єкти: уражено 13 аеродромів, із яких десять у Росії та три на окупованих територіях. Також зафіксовано удари по двох хімічних підприємствах і п’яти інших промислових об’єктах, зокрема гірничо-збагачувальних та оборонних.

«Птахи СБС щодобово виконують бойові задачі на оперативній та стратегічній глибині по обʼєктам нафтопаливної, критичної та ВПК інфраструктури противника, системам ППО, ЗРК, РЛС, тощо. Про те не рапортую у щоденних дописах, як раніше, на пости нема часу. Але дещо оприлюднює щодня Генштаб, а всі доступні відоси- у телеграм каналах. Ми ж зосереджуємося на смузі зіткнення і готуємося до літнього наступу окупанта, що розгорнеться ймовірно вже в березні», – написав Мадяр.

Нагадаємо, 17 лютого на фронті відбулося 137 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував 28 ракет, здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5847 дронів-камікадзе та здійснив 2538 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.