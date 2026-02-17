Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мадяр відзвітував про атаки на об'єкти РФ: скільки цілей уражено за півтора місяця

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Мадяр відзвітував про атаки на об'єкти РФ: скільки цілей уражено за півтора місяця
Від початку року уражено понад 240 цілей противника
фото: Генштаб ЗСУ

Серед оприлюднених 56 позицій – об’єкти паливно-енергетичної, військової та промислової інфраструктури

Командир підрозділу Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді оприлюднив зведені дані про ураження об’єктів противника у січні-лютому 2026 року. Загалом йдеться про понад 240 уражених об’єктів інфраструктури росіян, зокрема на території тимчасово окупованих регіонів, пише «Главком».

Бровді оприлюднив список 56 ключових цілей, тоді як ще 188 об’єктів у Росії та на ТОТ були зазначені окремо, без назви об'єкту.

У переліку вказано про ураження дев’яти нафтопереробних заводів, чотирьох нафтобаз, одного нафтотермінала, одного газопереробного підприємства, установки підготовки нафти та однієї теплоелектростанції.

Значну частину у списку становлять об’єкти електроенергетики – 13 підстанцій та шість тягових підстанцій залізниці, причому більшість із них розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Окрему категорію становлять військові об’єкти: уражено 13 аеродромів, із яких десять у Росії та три на окупованих територіях. Також зафіксовано удари по двох хімічних підприємствах і п’яти інших промислових об’єктах, зокрема гірничо-збагачувальних та оборонних.

«Птахи СБС щодобово виконують бойові задачі на оперативній та стратегічній глибині по обʼєктам нафтопаливної, критичної та ВПК інфраструктури противника, системам ППО, ЗРК, РЛС, тощо. Про те не рапортую у щоденних дописах, як раніше, на пости нема часу. Але дещо оприлюднює щодня Генштаб, а всі доступні відоси- у телеграм каналах. Ми ж зосереджуємося на смузі зіткнення і готуємося до літнього наступу окупанта, що розгорнеться ймовірно вже в березні», – написав Мадяр.

Нагадаємо, 17 лютого на фронті відбулося 137 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував 28 ракет, здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5847 дронів-камікадзе та здійснив 2538 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Читайте також:

Теги: Роберт Бровді окуповані території нафта безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США затримали в Карибському морі російський танкер із «тіньового флоту»
США затримали в Карибському морі російський танкер із «тіньового флоту»
21 сiчня, 02:37
Ліндсі Грем позитивно оцінив підхід президента США Дональда Трампа до припинення російсько-української війни
Сенатор Грем пояснив, як відмова Індії від російської нафти наближає Путіна до переговорів
2 лютого, 22:42
Атака на Україну, вибух на електропідстанції у РФ: головне за ніч
Атака на Україну, вибух на електропідстанції у РФ: головне за ніч
8 лютого, 05:55
У ЄС вважають, що із забороною на морські перевезення будь-який експорт нафти з Росії стане ще складнішим
Євросоюз розглядає повну блокаду російських танкерів: як це позначиться на війні проти України
9 лютого, 15:05
Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч
Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч
15 лютого, 06:04
Очільник оборонного відомства додав, що наступний крок – запуск такої самої системи управління для артилерії
Міноборони запустило революційний проєкт Mission Control: подробиці
23 сiчня, 11:41
Євросоюз уперше націлив санкції на іноземні порти
ЄС запропонував санкції проти портів у Грузії та Індонезії
10 лютого, 10:07
Індія зупинила інвестиції у літій у Малі через ризик втрати коштів
Індія вийшла з літієвого проєкту, пов’язаного з «Росатомом» – Reuters
12 лютого, 14:13
Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив про можливість санкцій ЄС проти танкерів РФ без союзників
ЄС пригрозив заборонити морські сервіси суднам із нафтою Росії
Сьогодні, 19:46

Події в Україні

Мадяр відзвітував про атаки на об'єкти РФ: скільки цілей уражено за півтора місяця
Мадяр відзвітував про атаки на об'єкти РФ: скільки цілей уражено за півтора місяця
Атака на Запоріжжя: рятувальники та влада показали кадри з наслідками
Атака на Запоріжжя: рятувальники та влада показали кадри з наслідками
Лінія фронту станом на 17 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 17 лютого 2026. Зведення Генштабу
Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками: є загибла
Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками: є загибла
Переговори в Женеві, запобіжний захід Галущенку. Головне за 17 лютого 2026
Переговори в Женеві, запобіжний захід Галущенку. Головне за 17 лютого 2026
Сили безпілотних систем за кілька днів знищили ворожу ППО на $120 млн
Сили безпілотних систем за кілька днів знищили ворожу ППО на $120 млн

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Сьогодні, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua