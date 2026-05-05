Південна Корея розслідує пожежу на кораблі в Ормузькій протоці: що відомо

Максим Бурич
Корейським суднам у регіоні наказано негайно переміститися в безпечніші місця
Трамп звинуватив Іран у вибуху та пожежі на судні

Влада Південної Кореї розпочала офіційне розслідування причин вибуху та пожежі на вантажному судні в Ормузькій протоці. Інцидент стався на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні та заяв Вашингтона про пряму причетність Тегерана до атак на цивільне судноплавство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Вибух стався в понеділок, 4 травня, на борту 35-тисячного вантажного судна HMM Namu, яке експлуатується південнокорейським гігантом HMM. Судно під прапором Панами було без вантажу і стояло на якорі.

За офіційними даними МЗС Південної Кореї усі 24 члени екіпажу перебувають на борту, постраждалих немає. Пожежа спалахнула в машинному відділенні та була оперативно ліквідована. Судно готують до буксирування до найближчого порту для оцінки пошкоджень та з’ясування, чи був це внутрішній збій, чи зовнішня атака (наприклад, морська міна).

Президент США Дональд Трамп оперативно відреагував на подію у мережі Truth Social. Він прямо звинуватив Іран в обстрілі судна та інших цілей саме тоді, коли США розпочали операцію з деблокування Ормузької протоки для вільного судноплавства.

Трамп також натякнув, що Південній Кореї варто активніше приєднуватися до коаліційних зусиль США для супроводу суден через цей водний шлях, через який проходить п’ята частина світових поставок нафти та газу.

У відповідь на інцидент Міністерство океанів і рибальства Південної Кореї видало наказ усім корейським суднам у регіоні негайно переміститися в безпечніші місця. Наразі відомо, що поблизу Ормузької протоки фактично «застрягли» 26 суден під південнокорейським прапором.

Нагадаємо, після оголошення США очолюваного ними «Проєкту Свобода» рух суден в Ормузькій протоці залишається мінімальним.

Більшість суден, що проходять транзитом, використовують іранську схему розподілу руху, а не коридор «Проєкту Свобода», що проходить ближче до Оману. Чому так? Є кілька конкретних причин.

Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, оцінив прогрес України на міжнародній арені
В Естонії стартували військові навчання за участі 20 країн
Росія пошкодила обладнання радіаційного моніторингу на Запорізькій атомній. Заява МАГАТЕ
Німеччина закликає Європу перейняти досвід України у війні дронів через «відхід» США
Польща веде переговори зі США про розширення американської військової присутності
