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БФ «Українська сила» підтримав проведення Міжнародного форуму «Ветерани – шлях додому» у Львові

пресреліз
Христина Жиренко
glavcom.ua
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БФ «Українська сила» підтримав проведення Міжнародного форуму «Ветерани – шлях додому» у Львові

«Українська сила» – благодійний фонд, створений Степаном Ярмусом, Ярославом Майбородою та Василем Костюком у 2023 році

Благодійний фонд «Українська сила» підтримав проведення Міжнародного форуму «Ветерани – шлях додому», який проходив з 26 по 28 листопада у Львові. До заходу, що проводився у форматі панельних дискусій, воркшопів та тематичних секцій, долучилися ветерани, представники громадських організацій, органів державної влади, психологи, а також міжнародні експерти.

Вони обговорили розвиток ветеранської політики в Україні та обмінялися кращими світовими практиками. Зокрема, у центрі уваги понад 400 учасників були такі теми, як захист прав ветеранів, їхня економічна незалежність, реабілітація, соціальна адаптація, підтримка сімей загиблих, зниклих безвісти і полонених. 

Крім того, на Форумі представили й обговорили Дорожню карту розвитку ветеранської політики на державному та місцевому рівнях. Вона окреслює пріоритети і кроки, які мають бути втілені для забезпечення належної підтримки ветеранів на всіх рівнях повернення їх до мирного життя.

Учасники також могли взяти участь у спортивному фестивалі Iron Eggs зі спортивними активностями для ветеранів, відвідати виставки ветеранського мистецтва, бізнесу та інноваційних проектів, що створюються і реалізуються ветеранами.

БФ «Українська сила» підтримав проведення Міжнародного форуму «Ветерани – шлях додому» у Львові фото 1

«Ветерани часто зіштовхуються з фізичними, психологічними та соціальними викликами після повернення до мирного життя. Допомогти їх подолати - моральний обов'язок кожного з нас. Це сприятиме їхній реінтеграції у суспільство, покращенню якості життя, а також зміцнюватиме соціальну єдність і довіру в країні», - вважає Ярослав Майборода, співзасновник та голова БФ «Українська сила».

Співорганізаторами події виступили Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Міністерство у справах ветеранів України та Міжфракційне депутатське об’єднання «Реабілітаційні сили України» за підтримки Програми USAID «Рада: наступне покоління», Міжнародної організації з міграції, Програми розвитку ООН в Україні та інших партнерів. Зі сторони БФ «Українська сила» найбільш активно до підтримки Форуму долучилися Степан та Тарас Ярмуси. 

Зауважимо, що «Українська сила» – це благодійний фонд, створений Степаном Ярмусом, Ярославом Майбородою та Василем Костюком у 2023 році для підтримки захисників нашої країни. Основними партнерами Фонду є компанії «ЯроСад» та «Solяra».

Теги: благодійність реабілітація

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