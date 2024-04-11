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РФ запустила ракети і дрони по Україні: Польща піднімала винищувачі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ запустила ракети і дрони по Україні: Польща піднімала винищувачі
У повітряному просторі діяли польські та союзні літаки, що є причиною підвищеного рівня шуму
фото ілюстративне

Управління Республіки Польща веде постійний моніторинг ситуації

У Польщі для забезпечення безпеки повітряного простору під час ракетної атаки росії проти України, піднято військову винищувальну авіацію. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

У командуванні зазначили, що в повітряному просторі діють польські та союзні літаки, що є причиною підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни.

«Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації російської федерації, пов'язана з нанесенням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України», – йдеться у повідомленні.

В Оперативному командуванні зазначили, що активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Управління Республіки Польща веде постійний моніторинг ситуації.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Компанія ДТЕК повідомила, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Після закінчення атаки енергетики почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. Обійшлося без постраждалих. 

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що під час атаки ворога на південь основною ціллю була енергетична інфраструктура.

До слова, уранці 11 квітня мешканці Києва та Київської області могли чути вибухи. Працювала протиповітряна оборона.

Теги: ракета Польща винищувач

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