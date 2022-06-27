Білоруська військова авіація почала тренувальні польоти – моніторингова група

На тлі повідомлень про загрозу нового вторгнення в Україну з боку Білорусі з'явилося повідомлення про навчання білоруської військової авіації

Військово-повітряні сили (ВПС) Білорусі розпочали тренувальні польоти. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі гаюн».

Зокрема, як повідомляється, польоти почалися вчора, 26 червня, увечері.

За даними моніторингової групи, о 21:27 у Барановичах стартували тренувальні польоти ВПС Білорусі. Також зазначається, що о 23:20 літаки були помічені над Ляховичським районом Білорусі.

Як відомо, російські окупанти планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. За даними української розвідки, офіційна причина збільшення кількості російських військових літаків у Білорусі – для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.

Також з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання. Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами, не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт.

Також керівництво установ та організацій Гомельської області попереджене про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Білгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервовує військову техніку, щоб відправити її в Україну – Генштаб. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

У Генштабі ЗСУ повідомляють про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планує теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. У Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи.

10 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід». А перед тим стало відомо, що Лукашенко переводить армію на воєнний час.

Крім того, Білорусь проводить військові навчання поблизу кордону з Україною, які будуть тривати щонайменше до 8 липня.

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