Білорусь розпочинає нові навчання поблизу кордону з Україною

«З 12 по 14 липня під керівництвом заступника голови Гомельського обласного виконавчого комітету проводиться командно-штабне навчання з територіальними військами Жлобинського району», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході навчань білоруські територіальні війська відпрацюють:

охорону і оборону об'єкта ТрО;

несення служби на контрольно-пропускному пункті в ході участі у виконанні заходів воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що навчання збройних сил Білорусі на полігонах країни продовжили щонайменше до 16 липня. Також країна продовжила заборону на польоти поблизу кордону з Україною.

Нагадаємо, що Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.