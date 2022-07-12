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    Події в Україні

    Білорусь розпочинає нові навчання поблизу кордону з Україною

    Поблизу кордону з Україною відбудеться навчання територіальних військ Білорусі - Білорусь розпочинає нові навчання поблизу кордону з Україною
    Поблизу кордону з Україною відбудеться навчання територіальних військ Білорусі
    фото ілюстративне

    Навчання триватимуть з 12 по 14 липня

    У Білорусі стартували командно-штабні навчання з територіальними військами. Їх підготовка буде проходити в Гомельській області, яка межує з Україною. Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

    «З 12 по 14 липня під керівництвом заступника голови Гомельського обласного виконавчого комітету проводиться командно-штабне навчання з територіальними військами Жлобинського району», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що в ході навчань білоруські територіальні війська відпрацюють:

    • охорону і оборону об'єкта ТрО;
    • несення служби на контрольно-пропускному пункті в ході участі у виконанні заходів воєнного стану.

    Раніше повідомлялося, що навчання збройних сил Білорусі на полігонах країни продовжили щонайменше до 16 липня. Також країна продовжила заборону на польоти поблизу кордону з Україною.

    Нагадаємо, що Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

    Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

    Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

    Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Білорусь розпочинає нові навчання поблизу кордону з Україною