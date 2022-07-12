Білорусь розпочинає нові навчання поблизу кордону з Україною
Навчання триватимуть з 12 по 14 липня
У Білорусі стартували командно-штабні навчання з територіальними військами. Їх підготовка буде проходити в Гомельській області, яка межує з Україною. Про це повідомляє Міноборони Білорусі.
«З 12 по 14 липня під керівництвом заступника голови Гомельського обласного виконавчого комітету проводиться командно-штабне навчання з територіальними військами Жлобинського району», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в ході навчань білоруські територіальні війська відпрацюють:
- охорону і оборону об'єкта ТрО;
- несення служби на контрольно-пропускному пункті в ході участі у виконанні заходів воєнного стану.
Раніше повідомлялося, що навчання збройних сил Білорусі на полігонах країни продовжили щонайменше до 16 липня. Також країна продовжила заборону на польоти поблизу кордону з Україною.
Нагадаємо, що Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.
Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.
Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.
Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.