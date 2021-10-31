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    Події в Україні

    У Новій Каховці українець жорстко розправився із бюлетенем (фото)

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    Виборець порвав бюлетень і кинув до виборчої скрині - У Новій Каховці українець жорстко розправився із бюлетенем (фото)
    Виборець порвав бюлетень і кинув до виборчої скрині
    фото sylapravdy.com

    Спостерігачі «Опори» звернулись до правоохоронних органів

    На виборчій дільниці №650602 у Новій Каховці виборець кабінці порвав бюлетень на чотири частини і кинув до виборчої скрині. Про це повідомляє Громадянськаї мережа «Опора».

    Спостерігачі «Опори» звернулись до правоохоронних органів.

    Відповідно до статті 212-23 Кодексу України про адміністративні порушення пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    За відповідне порушення перебачений штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів

    За відповідне порушення перебачений штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів

    Нагадаємо, на позачергових виборах мера Харкова на дільниці № 631261 голова ДВК зупинила процедуру голосування.

    Нагадаємо, явка на позачергових виборах Харківського міського голови зросла до 22,7%.

    Також, кандидати у мери Харкова Терехов та Добкін взяли участь в голосуванні.

    До слова, на виборчій дільниці у Харкові жінка сфотографувала бюлетень, аби відзвітувати керівництву.

    Як повідомлялося, у Харкові виборців заохочують до голосування цінними подарунками.

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    Теги: вибори Харківщина
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    У Новій Каховці українець жорстко розправився із бюлетенем (фото)