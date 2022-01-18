Держсекретар США їде до України, захист кордонів із Білоруссю. 18 січня за хвилину

Комплекс заводу «Електронмаш» виставлений на повторні торги, Україна збільшила споживання електроенергії, в Одесі затримали громадянина Росії, якого засуджено до довічного в США

Блінкен їде до України: Держдеп оприлюднив програму візиту

Державний департамент США підтвердив візит держсекретаря Ентоні Блінкена до України, який має відбутись 19 січня. Під час своєї поїздки він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. У рамках візиту держсекретар США обговорюватиме єдиний підхід у запобіганні російської загрози для України, а також зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Москву зробити вибір на користь дипломатії та деескалації. Після відвідин Києва Блінкен поїде у Берлін.

Військові встановлюють колючий дріт на кордоні з Білоруссю

Через міграційну кризу Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону. Від початку листопада на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників. Вони встановлюють різноманітні загородження.

Також інженерні групи працюють над облаштуванням вертолітних майданчиків, щоб забезпечити оперативне перекидання резервів у разі різкої зміни обстановки на певній ділянці.

В Одесі затримали громадянина Росії, якого засуджено до довічного в США

В Одесі правоохоронці впіймали громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку

Як з’ясували оперативники, громадянин Росії обвинувачується у грошових махінаціях, «вибиванні» боргів, рекеті, шахрайстві, хакерстві, наркозлочинах. За вчинення злочинів у США його було засуджено до довічного ув’язнення та виданий ордер на арешт, а відтак оголошено у міжнародний розшук.

Комплекс заводу «Електронмаш» виставлений на повторні торги

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на повторну приватизацію майновий комплекс заводу «Електронмаш». Аукціон має відбутися 27 січня. Стартова ціна лоту – 65,6 млн грн.

На аукціоні будуть виставлені корпуси заводу, склади, котельні приміщення, їдальня та база відпочинку у Чернігівській області. Основні активи (площа земельної ділянки – 137 600 кв. м) розташовані у Києві, на вул. Кільцева дорога, 4.

Україна збільшила споживання електроенергії: міністр назвав причину

В Україні через зниження добової температури збільшилося споживання електроенергії. Водночас Україна має необхідні резерви для покриття пікових споживань електроенергії, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Енергосистема працює стабільно і покриває необхідну кількість електроенергії, що потрібна споживачам, каже міністр.

«Слуга народу» має намір вигнати понад 60 депутатів

Провладна партія «Слуга народу» підготувала список із 61 депутата місцевих рад, яких можуть виключити за процедурою імперативного мандата. Про це повідомила голова партії Олена Шуляк.

Шуляк повідомила, що на 27 січня заплановано засідання Національної ради громад, членами якого є голови всіх обласних організацій та міських організацій міст Київ і Кривий Ріг. Саме на цьому засіданні обговорюватимуть питання виключення депутатів.

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