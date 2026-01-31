МАГАТЕ б’є на сполох: удари Росії по енергосистемі України наближають ризик ядерної аварії

Гроссі наголосив, що пошкодження електричних підстанцій, від яких залежать атомні електростанції, є неприйнятним ризиком і має бути негайно припинене

Безперервні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України створюють дедалі серйознішу загрозу ядерній безпеці й можуть призвести до аварії на атомних електростанціях. Саме з цієї причини 30 січня у Відні відбулося спеціальне засідання Ради керуючих Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), скликане для термінового обговорення ситуації, пише «Главком».

Зустріч була ініційована Нідерландами за підтримки ще 11 держав, серед яких Бельгія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Велика Британія. Хоча засідання не передбачає ухвалення юридично обов’язкових рішень, його головна мета – посилити дипломатичний тиск на Росію та привернути міжнародну увагу до зростаючих ризиків.

Посол Нідерландів при міжнародних організаціях у Відні Петер Потман заявив, що «щоденні та безперервні» удари по енергетичних об’єктах України в останні тижні завдали серйозних пошкоджень. За його словами, наслідки цих атак виходять далеко за межі гуманітарної катастрофи.

Вони не лише залишають мільйони українців без світла й тепла посеред суворої зими, але й безпосередньо підривають ядерну безпеку, наближаючи сценарій ядерної аварії до небезпечної межі реальності.

Схожу оцінку озвучив і генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він наголосив, що пошкодження електричних підстанцій, від яких залежать атомні електростанції, є неприйнятним ризиком і має бути негайно припинене.

Попри те, що АЕС виробляють електроенергію самостійно, їхня безпечна робота критично залежить від стабільного зовнішнього електропостачання. Саме воно забезпечує охолодження реакторів. У разі повної втрати живлення вмикаються аварійні дизельні генератори, однак їхній вихід з ладу – реальна загроза в умовах масованих обстрілів може призвести до катастрофічних наслідків.

Нагадаємо, у ніч на 29 січня у столиці запровадили тимчасові графіки відключень світла. Попри значний дефіцит електроенергії, енергетикам вдалося стабілізувати систему настільки, щоб перейти від екстрених відключень до планових графіків, але у межах наявних ресурсів.

До слова, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков заявив, що внаслідок масованих атак Росії пошкоджено щонайменше 80% енергетичної інфраструктури України.