Україна ініціює внесення змін до статуту МАГАТЕ через російські обстріли

Постійні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України створюють серйозну загрозу ядерній безпеці

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна ініціює внесення змін до статуту Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Причиною цьому є порушення Росією ядерної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

За словами глави української дипломатії, чинний статут не передбачає жодних заходів реагування на випадки, коли якась з держав свідомо порушує умови безпечного та захищеного використання ядерної енергії, продовжуючи при цьому повною мірою користуватися правами в межах агентства.

Сибіга дав доручення постійному представництву у Відні направити відповідні пропозиції до секретаріату МАГАТЕ та розповсюдити їх серед держав-членів. «Україна пропонує чіткий механізм позбавлення права на участь в ухваленні рішень МАГАТЕ в таких випадках», – каже він.

Як повідомлялося, безперервні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України створюють дедалі серйознішу загрозу ядерній безпеці й можуть призвести до аварії на атомних електростанціях. Саме з цієї причини 30 січня у Відні відбулося спеціальне засідання Ради керуючих Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), скликане для термінового обговорення ситуації.

Зустріч була ініційована Нідерландами за підтримки ще 11 держав, серед яких Бельгія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Велика Британія. Хоча засідання не передбачає ухвалення юридично обов’язкових рішень, його головна мета – посилити дипломатичний тиск на Росію та привернути міжнародну увагу до зростаючих ризиків.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до МАГАТЕ та провідних держав світу через інформацію розвідки про можливі удари Росії по підстанціях, які живлять українські атомні електростанції.