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    Усі бригади української армії мають безпілотники, – Залужний

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    Збройні сили також використовують турецькі безпілотники Bayraktar - Усі бригади української армії мають безпілотники, – Залужний
    Збройні сили також використовують турецькі безпілотники Bayraktar
    Фото з відкритих джерел

    У Збройних силах України немає жодної бригади, яка б не була забезпечена безпілотниками

    Усі бригади Збройних сил України забезпечені безпілотниками. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю «Радiо Свобода».

    «У нас на сьогодні, слава Богу, немає такої бригади, де взагалі немає безпілотних авіаційних комплексів. Вони закуповуються», – розповів Залужний.

    За його словами, безпілотники «Фурії», «Лелеки» та інші «при всіх своїх недоліках прекрасно працюють, модернізуються».

    «Що стосується безпілотних літальних апаратів в ударному варіанті, то на сьогодні їх просто не існує. Існують окремі розробки певних розробників, які на сьогодні носять більш такий пізнавально-декларативний характер. Тобто над ними потрібно працювати», – пояснив головнокомандувач Збройних сил.

    Він також розповів про використання турецьких ударних безпілотників Bayraktar.

    «Станом на зараз Bayraktar знаходяться там, де й потрібно бути, й там, де їм найбільше необхідно бути. Тому на складах їх немає на сьогодні жодного. Вони розосереджені по аеродромах і виконують завдання, в тому числі бойові», – підкреслив Залужний.

    Нагадаємо, в Україні модернізували половину танків, від радянських зразків у них залишився лише корпус.

    До слова, попри завершення російських навчань «Захід-2021», українське командування не фіксує масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії на місця постійної дислокації.

    Теги: ЗСУ безпілотник
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    Усі бригади української армії мають безпілотники, – Залужний