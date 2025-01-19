Бригадного генерала Шаповалова призначено на важливу посаду

Президент повідомив про призначення координатора відносин з союзниками

Президент повідомив про призначення координатора відносин з союзниками бригадного генерала Геннадія Шаповалова. Про це Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні в неділю, 19 січня.

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з партнерами України у Німеччині.

«Він працюватиме з нашими партнерами у Вісбадені. Його завдання - це координація безпековоїдопомоги Україні», – повідомив Зеленський.

Варто нагадати, що у німецькому Вісбадені знаходиться місце дислокації командування НАТО з надання допомоги та тренування для України (NSATU). Відкриття цього центру було одним з ключових зобов'язань, прийнятих членами НАТО на саміті Альянсу в липні 2024 року.

Що відомо про бригадного генерала Геннадія Шаповалова

Геннадій Шаповалов нещодавно закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад для сухопутних військ США, а також іноземних слухачів за програмою підготовки керівного складу для подальшого просування по службі в ранзі до генерал-лейтенанта включно.

У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Від жовтня 2019 до 2021 року був комбригом 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

У квітні 2024 року Геннадія Шаповалова призначили командувачем Оперативного командування «Південь». На цій посаді він замінив Андрія Ковальчука, який очолив Військову академію Одеси.

Нагадаємо, колишній командир 55-ї артилерійської бригади полковник Роман Качур очолить Академію сухопутних військ.