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Британська розвідка: Україна навчилася протистояти «непереможній» зброї Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка: Україна навчилася протистояти «непереможній» зброї Путіна
Російський винищувач МіГ-31К з ракетою «Кинджал»
фото з відкритих джерел

Минулого тижня російські загарбники вперше за довгий час застосували «Кинджал»

Українські сили протиповітряної оборони навчилися збивати балістичні ракети «Кинджал», які російський диктатор Володимир Путін ознаменував своєю «суперзброєю». Про це йдеться в новому зведенні міністерства оборони Великобританії у соцмережі X.

За даними британських розвідників, 14 грудня російські загарбники вперше від серпня 2023 року застосували балістичну ракету повітряного базування «Кинджал». РФ випустила щонайменше одну ракету по центру України. Імовріною ціллю був військовий аеродром.

Примітно, що «Кинжал» – один із шести видів «суперзброї», заявлених Путіним у 2018 році, який покликаний відіграти важливу роль у майбутній військовій доктрині Росії. Країна-агресорка береже цю зброю для тих цілей, які вона вважає цінними та добре захищеними.

«Багато із запусків «Кинджалів», ймовірно, не досягли намічених цілей, адже Україні вдалося перехопити атаки цієї нібито «непереможної» системи», – підсумувала розвідка Британії.

Нагадаємо, що 14 грудня, під час чергової атаки РФ по Україні, сили ППО збили над Києвом ракету  «Кинджал».

До слова, у ніч на 19 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну дронами. Ворог застосував два БпЛА типу Shahed-136/131. Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі. 

Триває 664-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень. 

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Теги: війна британська розвідка системи ППО російська ракета

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