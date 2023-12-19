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Уночі окупанти знову атакували Україну дронами: що відомо

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі окупанти знову атакували Україну дронами: що відомо
Окупанти використовують іранські дрони для ударів по Україні
фото з відкритих джерел

Протиповітряною обороною всі ударні БпЛА знищено

У ніч на 19 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 19 грудня.

Ворог застосував два БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною всі ударні БпЛА знищено.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ударних ворожих дронів у напрямку Кіровоградщини, Черкащини, Вінниччини на Хмельниччину.

Авіаційних ударів зазнала Новомихайлівка Донецької області.

Загалом за добу ворог завдав ракетний та шість авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Теги: безпілотник окупанти ЗСУ війна

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