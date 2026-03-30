«Мій хороший друг». Ющенко вирішив врятувати репутацію Поплавського

Поплавський зустрівся з експрезидентом України після обшуків у справі у привласненні бюджетних коштів

Третій президент України Віктор Ющенко завітав до Київського університету культури й мистецтв, де зустрівся з колишнім ректором закладу та співаком Михайлом Поплавським. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Михайла Поплавського.

Михайло Поплавський після того, як до нього додому прийшли правоохоронці з обшуками, зустрівся з Віктором Ющенко в університеті, де він багато років працював ректором. За словами Поплавського, Віктор Ющенко є його «хорошим другом». «Зустріч із Віктором Ющенком в Університеті культури. Віктор Ющенко – великий українець, президент України 2005–2010 років і мій хороший друг», – йдеться в повідомленні.

Колишній ректор розповів, що разом з експрезидентом він зустрівся зі студентами та викладачами університету. «Окреслили подальший розвиток формування лідерів української культурної еліти. Готуємось прийняти американських і британських інвесторів», – додав співак.

До слова, Михайло Поплавський заявив, що він готується до свого ювілейного концерту «GRAND SHOW Михайла Поплавського: 77 – енергія життя».

Напередодні правоохоронці розкрили фінансову махінацію в одному з найвідоміших мистецьких вишів країни. Керівництво Київського університету культури й мистецтв підозрюють у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Як повідомляв «Главком» із посиланням на джерела в правоохоронних органах, 27 березня з обшуками прийшли до колишнього ректора Київського національного університету культури й мистецтв Михайла Поплавського. За даними Офіса генпрокурора України, службові особи Київського університету культури в змові з посадовцями Міністерства освіти та науки України організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти.