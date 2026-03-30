«Мій хороший друг». Ющенко вирішив врятувати репутацію Поплавського

Юлія Відміцька
Віктор Ющенко показався з Михайлом Поплавським
фото: скриншот Михайло Поплавський/Facebook

Поплавський зустрівся з експрезидентом України після обшуків у справі у привласненні бюджетних коштів

Третій президент України Віктор Ющенко завітав до Київського університету культури й мистецтв, де зустрівся з колишнім ректором закладу та співаком Михайлом Поплавським. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Михайла Поплавського.

Михайло Поплавський після того, як до нього додому прийшли правоохоронці з обшуками, зустрівся з Віктором Ющенко в університеті, де він багато років працював ректором. За словами Поплавського, Віктор Ющенко є його «хорошим другом». «Зустріч із Віктором Ющенком в Університеті культури. Віктор Ющенко – великий українець, президент України 2005–2010 років і мій хороший друг», – йдеться в повідомленні.

Колишній ректор розповів, що разом з експрезидентом він зустрівся зі студентами та викладачами університету. «Окреслили подальший розвиток формування лідерів української культурної еліти. Готуємось прийняти американських і британських інвесторів», – додав співак.

До слова, Михайло Поплавський заявив, що він готується до свого ювілейного концерту «GRAND SHOW Михайла Поплавського: 77 – енергія життя».

Напередодні правоохоронці розкрили фінансову махінацію в одному з найвідоміших мистецьких вишів країни. Керівництво Київського університету культури й мистецтв підозрюють у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Як повідомляв «Главком» із посиланням на джерела в правоохоронних органах, 27 березня з обшуками прийшли до колишнього ректора Київського національного університету культури й мистецтв Михайла Поплавського. За даними Офіса генпрокурора України, службові особи Київського університету культури в змові з посадовцями Міністерства освіти та науки України організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти.

Читайте також:

Читайте також

СБУ повідомила про підозру агенту ФСБ у Кропивницькому
СБУ затримала чоловіка за реєстрацію Starlink для РФ
3 березня, 12:44
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Затримано агентку ФСБ, яка намагалася проникнути в ТЦК на Харківщині
3 березня, 14:31
Чи був замах на Коломойського? Суд ухвалив рішення
Чи був замах на Коломойського? Суд ухвалив рішення
12 березня, 10:10
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави
Коригував удари росіян по Дніпру: СБУ викрила дезертира
16 березня, 11:05
Спецслужба затримала обох організаторів оборудки та їхнього спільника
СБУ викрила на корупції двох високопосадовців обласних управлінь
16 березня, 18:15
Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Затримано агентку РФ, яка готувала теракт у центрі Дніпра
18 березня, 13:53
СБУ затримала агента РФ і Білорусі серед операторів дронів
СБУ викрила «крота» у Силах безпілотних систем ЗСУ
19 березня, 12:33
25 березня відзначається День Служби Безпеки України
Зеленський привітав воїнів Служби безпеки України
25 березня, 11:22
Безпілотники СБУ вдруге за тиждень уразили нафтотермінал «Усть-Луга» на Балтиці
СБУ вдруге за тиждень уразила нафтотермінал Усть-Луга
Вчора, 14:41

Шоу-біз

Саундпродюсер пісень Тіни Кароль та «Бумбоксу» звинуватив артистів у шахрайстві: деталі конфлікту
Саундпродюсер пісень Тіни Кароль та «Бумбоксу» звинуватив артистів у шахрайстві: деталі конфлікту
«Мій хороший друг». Ющенко вирішив врятувати репутацію Поплавського
«Мій хороший друг». Ющенко вирішив врятувати репутацію Поплавського
Усі на одне лице? Шанувальниця оголосила Ірину Білик іншою співачкою
Усі на одне лице? Шанувальниця оголосила Ірину Білик іншою співачкою
Учасниці Євробачення від Хорватії зробили кавер на переможну пісню Руслани Wild Dances
Учасниці Євробачення від Хорватії зробили кавер на переможну пісню Руслани Wild Dances
Учасник Євробачення-2015 відмовився повторно виступати на конкурсі через Ізраїль
Учасник Євробачення-2015 відмовився повторно виступати на конкурсі через Ізраїль
Вєрка Сердючка та два переможці: хто буде інтервал-актами на Євробаченні у Відні
Вєрка Сердючка та два переможці: хто буде інтервал-актами на Євробаченні у Відні

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
