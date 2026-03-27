«Втрачене життя». Тищенко зробив приголомшливу заяву про роки у «Слузі народу»

Микола Тищенко назвав членство в президентській партії «втраченим життям»

Позафракційний народний депутат Микола Тищенко, який нещодавно приєднався до нової депутатської групи, публічно розкритикував свій період перебування у провладній партії. За словами політика, час у складі «Слуги народу» став для нього не просто «втраченим часом», а фактично «втраченим життям». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис народного депутата України Олексія Гончаренка.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, Микола Тищенко зробив резонансну заяву щодо свого перебування в лавах партії «Слуга народу». Він написав, що час перебування в партії «Слуга народу» – це було втрачене життя.

«Тищенко заявив, що перебуваючи в партії слуга народу – це було навіть не втрачений час, а втрачене життя», – написав Гончаренко.

Варто зауважити, що це слова лише самого Гончаренка. Сам Микола Тищенко поки не коментував допис народного депутата.

«Главком» писав, народний депутат Микола Тищенко під час виступу у Верховній Раді з’явився у незвичних окулярах, які одразу привернули увагу глядачів трансляції. Політик використовував окуляри з вузькою горизонтальною лінзою, яка розташована лише на рівні очей. Такий формат відрізняється від звичних окулярів і схожий на спеціалізований оптичний інструмент. Ймовірно, йдеться про окуляри для читання або роботи з текстами, які дозволяють фокусувати зір на документах, не закриваючи повністю поле зору.

Нагадаємо, що безпартійний народний депутат Микола Тищенко увійшов до складу депутатської групи «Відновлення України». Варто зазначити, що Тищенко був виключений з фракції «Слуга народу» ще у 2023 році, після його поїздки до Таїланду, яку він презентував як роботу з виборцями. Відтоді він був позафракційним.

Раніше повідомлялося, що Микола Тищенко є фігурантом кримінальної справи про незаконне позбавлення волі колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міноборони Дмитра Мазохи.

До слова, нардеп Тищенко продав свій лімузин. Політик зумів виторгувати за вживаний Mercedes-Benz S 400 більше грошей, ніж пропонував авторинок. Микола Тищенко отримав 3,36 млн грн.