«Втрачене життя». Тищенко зробив приголомшливу заяву про роки у «Слузі народу»

Лариса Голуб
Микола Тищенко зробив гучне зізнання
Микола Тищенко назвав членство в президентській партії «втраченим життям»

Позафракційний народний депутат Микола Тищенко, який нещодавно приєднався до нової депутатської групи, публічно розкритикував свій період перебування у провладній партії. За словами політика, час у складі «Слуги народу» став для нього не просто «втраченим часом», а фактично «втраченим життям». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис народного депутата України Олексія Гончаренка. 

За словами нардепа Олексія Гончаренка, Микола Тищенко зробив резонансну заяву щодо свого перебування в лавах партії «Слуга народу». Він написав, що час перебування в партії «Слуга народу» – це було втрачене життя.

«Тищенко заявив, що перебуваючи в партії слуга народу – це було навіть не втрачений час, а втрачене життя», – написав Гончаренко.

Варто зауважити, що це слова лише самого Гончаренка. Сам Микола Тищенко поки не коментував допис народного депутата.

«Главком» писав, народний депутат Микола Тищенко під час виступу у Верховній Раді з’явився у незвичних окулярах, які одразу привернули увагу глядачів трансляції. Політик використовував окуляри з вузькою горизонтальною лінзою, яка розташована лише на рівні очей. Такий формат відрізняється від звичних окулярів і схожий на спеціалізований оптичний інструмент. Ймовірно, йдеться про окуляри для читання або роботи з текстами, які дозволяють фокусувати зір на документах, не закриваючи повністю поле зору. 

Нагадаємо, що безпартійний народний депутат Микола Тищенко увійшов до складу депутатської групи «Відновлення України». Варто зазначити, що Тищенко був виключений з фракції «Слуга народу» ще у 2023 році, після його поїздки до Таїланду, яку він презентував як роботу з виборцями. Відтоді він був позафракційним.

Раніше повідомлялося, що Микола Тищенко є фігурантом кримінальної справи про незаконне позбавлення волі колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міноборони Дмитра Мазохи.

До слова, нардеп Тищенко продав свій лімузин. Політик зумів виторгувати за вживаний Mercedes-Benz S 400 більше грошей, ніж пропонував авторинок. Микола Тищенко отримав 3,36 млн грн.

Читайте також

Положення закону діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його припинення
Рада звільнила мешканців пошкодженого житла від сплати комуналки
25 березня, 16:30
Ольга Василевська-Смаглюк вважає: група осіб системно працює над тим, аби віддалити монобільшість від президента
«Кожен з нас може постраждати фізично». Інтерв'ю з нардепкою, яка намагається «розбудити» монобільшість
24 березня, 13:25
Трамп призупинив удари по Ірану, РФ атакувала Дніпропетровщину. Головне за 23 березня 2026
Трамп призупинив удари по Ірану, РФ атакувала Дніпропетровщину. Головне за 23 березня 2026
23 березня, 21:07
«Слуга» Володіна складає мандат
«Слуга» Володіна складає мандат
23 березня, 12:15
Ініціатори законопроєкту про регулювання Telegram вважають, що документ дасть державі додаткові інструменти захисту
Верховна Рада взялася обмежувати «Телеграм». Про що сперечаються депутати
18 березня, 15:39
Парламентар спростував інформацію про примусову мобілізацію депутатів
Мобілізація нардепів. Арахамія пояснив слова президента
16 березня, 17:09
На фронт? Зеленський запропонував альтернативу депутатам, що хочуть скласти мандат
На фронт? Зеленський запропонував альтернативу депутатам, що хочуть скласти мандат
15 березня, 09:30
Засідання Верховної Ради України 10 березня 2026 року
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42
Київський мер за відсутності секретаря Київради сам проводить її засідання
Заступник Кличка пояснив, чому Київрада досі працює без секретаря
7 березня, 21:15

Політика

«Втрачене життя». Тищенко зробив приголомшливу заяву про роки у «Слузі народу»
«Втрачене життя». Тищенко зробив приголомшливу заяву про роки у «Слузі народу»
Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонне співробітництво
Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонне співробітництво
Зеленський зустрівся з українськими експертами, які допомагають Саудівській Аравії збивати дрони
Зеленський зустрівся з українськими експертами, які допомагають Саудівській Аравії збивати дрони
Три місяці в Офісі президента: соціологи перевірили, як змінився рівень довіри до Буданова
Три місяці в Офісі президента: соціологи перевірили, як змінився рівень довіри до Буданова
Україна і Саудівська Аравія підпишуть безпекову угоду – Bloomberg
Україна і Саудівська Аравія підпишуть безпекову угоду – Bloomberg
На Великдень відбудеться обмін полоненими? Заява Буданова
На Великдень відбудеться обмін полоненими? Заява Буданова

Новини

Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
