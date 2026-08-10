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Авіакатастрофа на Одещині, потужний землетрус у Колумбії. Головне за 10 серпня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Авіакатастрофа на Одещині, потужний землетрус у Колумбії. Головне за 10 серпня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 10 серпня 2026 року

Сьогодні розбився МіГ-29 на Одещині. У Колумбії стався потужний землетрус. Також Верховний суд РФ зняв з виборів єдину антивоєнну партію.

«Главком» зібрав головні події за 10 серпня.

Потужний землетрус у Колумбії

У Колумбії стався руйнівний землетрус, внаслідок якого обвалилися будівлі
У Колумбії стався руйнівний землетрус, внаслідок якого обвалилися будівлі
фото: Reuters

В результаті потужного землетрусу в Колумбії загинуло понад десяток осіб, при цьому під завалами зруйнованих будівель можуть перебувати ще більше людей.

Як повідомила геологічна служба країни, землетрус магнітудою 7,4 стався у провінції Чоко. Мер міста Перейра, розташованого в кавовому регіоні Колумбії, заявив, що внаслідок стихійного лиха загинуло щонайменше 18 осіб.

Верховний суд РФ зняв з виборів єдину антивоєнну партію

Представники партії «Яблуко» під час засідання Верховного суду щодо позову про недопуск до виборів до Державної думи
Представники партії «Яблуко» під час засідання Верховного суду щодо позову про недопуск до виборів до Державної думи
фото: скриншот з відео

Верховний суд РФ виключив єдину антивоєнну партію «Яблуко» з виборів до Державної думи. Представники партії зауважили, що рішення буде оскаржено. 

Авіакатастрофа на Одещині

Увечері 10 серпня під час виконання бойового завдання було втрачено винищувач МіГ-29. Льотчик успішно катапультувався, його евакуйовано до медичного закладу.

Зеленський анонсував нові призначення у військовому командуванні

Президент та військові детально обговорили ситуацію на фронті
Президент та військові детально обговорили ситуацію на фронті
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні було розв'язано важливі військові питання.

«Важливі військові питання сьогодні вирішили. Обговорили кадрові пропозиції. Головнокомандувач Збройних Сил Михайло Драпатий у взаємодії з Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою запропонував бачення змін. Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення. Детально обговорили ситуацію на фронті – заходи на посилення ключових напрямків, і зокрема на Донеччині», – наголосив президент.

Інші важливі новини

  • РФ вдарила по Запоріжжю.
  • Президент провів розмову з принцом Саудівської Аравії.
  • На заводі з виготовлення боєприпасів у Болгарії сталися вибухи.
  • Підтверджено ураження найбільшого нафтохімічного комплексу РФ.

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Теги: авіакатастрофа Колумбія землетрус Володимир Зеленський війна

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