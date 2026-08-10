Авіакатастрофа на Одещині, потужний землетрус у Колумбії. Головне за 10 серпня 2026

Дайджест новин 10 серпня 2026 року

Сьогодні розбився МіГ-29 на Одещині. У Колумбії стався потужний землетрус. Також Верховний суд РФ зняв з виборів єдину антивоєнну партію.

«Главком» зібрав головні події за 10 серпня.

Потужний землетрус у Колумбії

У Колумбії стався руйнівний землетрус, внаслідок якого обвалилися будівлі фото: Reuters

В результаті потужного землетрусу в Колумбії загинуло понад десяток осіб, при цьому під завалами зруйнованих будівель можуть перебувати ще більше людей.

Як повідомила геологічна служба країни, землетрус магнітудою 7,4 стався у провінції Чоко. Мер міста Перейра, розташованого в кавовому регіоні Колумбії, заявив, що внаслідок стихійного лиха загинуло щонайменше 18 осіб.

Верховний суд РФ зняв з виборів єдину антивоєнну партію

Представники партії «Яблуко» під час засідання Верховного суду щодо позову про недопуск до виборів до Державної думи фото: скриншот з відео

Верховний суд РФ виключив єдину антивоєнну партію «Яблуко» з виборів до Державної думи. Представники партії зауважили, що рішення буде оскаржено.

Авіакатастрофа на Одещині

Увечері 10 серпня під час виконання бойового завдання було втрачено винищувач МіГ-29. Льотчик успішно катапультувався, його евакуйовано до медичного закладу.

Зеленський анонсував нові призначення у військовому командуванні

Президент та військові детально обговорили ситуацію на фронті фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні було розв'язано важливі військові питання.

«Важливі військові питання сьогодні вирішили. Обговорили кадрові пропозиції. Головнокомандувач Збройних Сил Михайло Драпатий у взаємодії з Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою запропонував бачення змін. Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення. Детально обговорили ситуацію на фронті – заходи на посилення ключових напрямків, і зокрема на Донеччині», – наголосив президент.

Інші важливі новини