Розбився МіГ-29 на Одещині

Льотчика евакуйовано до медичного закладу

Увечері 10 серпня під час виконання бойового завдання було втрачено винищувач МіГ-29. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

«Льотчик виконував бойове завдання зі знищення повітряних цілей противника на Одещині. За попередніми даними під час пуску авіаційної ракети сталась нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, хоч і намагався врятувати машину», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що льотчик успішно катапультувався, його евакуйовано до медичного закладу. Причини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, 16 червня розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомлялося, правоохоронці розпочали розслідування авіакатастрофи військового літака Су-24М. Офіс генерального прокурора зауважив, що досудове розслідування відкрито за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України – порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Зауважимо, що в авіакатастрофі бомбардувальника Су-24М на Хмельниччині загинули льотчик-випробовувач «Антонова» Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко.