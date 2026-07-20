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Сили безпілотних систем уразили ще 19 електропідстанцій на окупованих територіях (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сили безпілотних систем уразили ще 19 електропідстанцій на окупованих територіях (відео)
Під удар потрапили електропідстанції в Ялті, Керчі, Судаку, Коктебелі, Лучистому, Морському, Привітному, Леніному, Старому Криму
скриншот з відео

Станом на 20 липня в межах операції з початку місяця результативно відпрацьовано вже 104 електропідстанції та електровузли

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр») заявив, що українські військові продовжують операцію «Кримський рубильник off».

За його словами, цього разу було уражено ще 19 енергетичних об'єктів у тимчасово окупованому Криму та на інших захоплених Росією територіях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Бровді.

«Мадяр» зазначив, що станом на 20 липня в межах операції з початку місяця результативно відпрацьовано вже 104 електропідстанції та електровузли.

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За його словами, під удар потрапили електропідстанції в Ялті, Керчі, Судаку, Коктебелі, Лучистому, Морському, Привітному, Леніному, Старому Криму, а також енергетичні об'єкти на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

До операції були залучені підрозділи Сил безпілотних систем, зокрема бригади «Птахи Мадяра», «Nemesis», «Рарог», «К-2» та 1-й окремий центр СБС.

На завершення Бровді заявив: «Окупантська розетка Криму залишатиметься у постійному тонусі до повного позбавлення тягаря колонізації українського півострову».

Нагадаємо, українські дрони у ніч на 20 липня вкотре атакували судна Росії у Чорному та Азовському морях.

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Теги: військові Роберт Бровді Крим росія

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