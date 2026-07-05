NYT: Україна перетворює Крим на «гігантську логістичну мишоловку»

Географія робить Крим цінним трофеєм для Росії, але водночас і вразливою ціллю

Завдаючи удар за ударом, Україна послідовно переносить війну на територію тимчасово окупованого Криму, обертаючи життя на півострові на кошмар для Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американське видання The New York Times.

За аналізом супутникових знімків і перевірених відеозаписів, який провело видання, останніми тижнями Україна активізувала атаки, намагаючись перерізати життєво важливі лінії постачання окупованого півострова. Хвиля ударів почалася з ураження систем протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій по всьому Криму, а згодом поширилася на енергосистему й запаси пального, що спричинило відключення електроенергії та позбавило російські війська необхідних ресурсів.

фото: Кримський вітер

Керченський міст лишається єдиним прямим сполученням окупованого півострова з Росією, і Україна вже завдавала по ньому ударів. За словами українського військового аналітика Костянтина Машовця, ці атаки найбільше за час з 2014 року сколихнули життя в Криму, а частина російських військ на південному фронті через це перейшла до оборонних дій.

Москва роками зміцнювала Крим – потроїла чисельність військ, розгорнула передові системи ППО та берегові батареї, оснастила територію пусковими установками ракет, а Керченський міст вартістю $3,7 мільярда забезпечив прямий доступ на півострів. Проте жодні укріплення не змінили географії: Крим виступає в море, що від самого початку робить його вразливим для українських морських дронів. Відставний командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес зауважив, що в Криму немає де сховатися – українці здатні уразити будь-яку точку з системами ППО, логістичним центром, аеродромом чи штабом.

фото: соцмережі

За даними видання, нинішня кампанія в Криму на початковому етапі була спрямована саме на систему протиповітряної оборони. Послабивши ППО, Україна перейшла до атак на маршрути постачання: після ударів по кораблях і зупинки поромного сполучення Росія тепер повністю залежить від вузьких сухопутних і мостових коридорів, які українські сили намагаються перекрити. Аналітикиня Інституту вивчення війни Катерина Степаненко зазначила, що російські війська дедалі частіше патрулюють важливі південні маршрути дронами й перехоплювачами, однак їм бракує мобільних засобів ППО, щоб пом'якшити наслідки українських ударів.

фото: соцмережі

Українські командири очікують, що росіяни адаптуються до нових умов, але запевняють, що самі теж змінюватимуть тактику. Начальник штабу 412-ї бригади безпілотних систем Артем Бєленков сказав, що на пошук нових способів ураження їм потрібні дні, тижні чи місяці, але резерви для ударів у будь-якому напрямку в них є завжди.

Попри те, що атаки змусили частину російських військ перейти в оборону, аналітик Машовець попередив: щоб знизити боєздатність Росії настільки, аби змусити її відступити з позицій на півдні України, може знадобитися ще кілька тижнів чи місяців блокади, яку варто підтримувати достатньо довго. Водночас, за словами українського енергетичного аналітика Геннадія Рябцева, ослаблена енергосистема Криму засвідчила системну вразливість півострова, а накопичувальний ефект ударів загрожує перетворити його на «гігантську логістичну мишоловку».

Нагадаємо, тиждень тому «Главком» уже писав, як Крим став джерелом проблем для Кремля за версією того ж видання – тоді йшлося про падіння рейтингу Путіна та скорочення бронювань відпочинку на півострові. Також нещодавно Кримський міст опинився під атакою дронів, через що перед переправою утворилися черги з майже 3 тисяч автомобілів.