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Міноборони «під мікроскопом» перевіряє контракт з компанією, що пов’язана з Гринкевичем

Ростислав Вонс
glavcom.ua

Йдеться про угоду з компанією, яка забезпечує харчування військовослужбовців

Міністерство оборони «вивчає під мікроскопом» угоду із компанією, яка пов’язана з затриманим львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем і яка все ще залишається чинною. Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк.

«Для розірвання контракту мають бути підстави, ми живемо в правовій державі, тому зараз, скажімо так, ця угода під мікроскопом, тобто ми надзвичайно уважно вивчаємо всі деталі, якщо будуть виявлені найменші порушення, то, звісно, якщо будуть підстави для розірвання контракту, його буде розірвано», – заявив Павлюк.

Начальник управління Міноборони зазначив, що йдеться про угоду, яка забезпечує харчування військовослужбовців, станом на зараз за цим документом невідомо про якісь порушення.

«Заступник міністра оборони сам вчора зазначив, що станом на зараз існує один контракт на харчування, і по цьому контракту зараз ніяких порушень не виявлено. Відповідно зараз підстав розірвати його немає. Ми уважно вивчаємо все, що стосується цього контракту, і якість послуг, які надаються, і так далі», – наголосив він.

Зауважимо, наприкінці грудня Україну сколихнула новина про те, що львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався дати керівнику ДБР хабар у розмірі $500 тис., аби той посприяв у поверненні майна, яке вилучили у підконтрольних йому фірмах у межах кримінального провадження. При цьому провадження стосується масштабних оборудок з закупівлями Міноборони. За попередніми даними ДБР, збитки можуть сягати понад 1 млрд грн. 

Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

Нагадаємо, голова Львівської ОВА Максим Козицький відреагував на корупційний скандал довкола Ігоря Гринкевича та наголосив, що Львівська обласна військова адміністрація непричетна до оборудок.

До слова, син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича вперше відреагував на розголос з приводу можливої протиправної діяльності батька у Міноборони, заявивши, що діяльність його родини відбувалася в умовах чинного законодавства, а скандал замовний.

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Теги: Міноборони бізнес харчування військові

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