Буданов повідомив, чому в Росії падають ракети

Жодна модернізація не впливає не зношеність авіаційних двигунів

У російської стратегічної авіації все більше проблем зі зносом бомбардувальників, особливо двигунів до них, при цьому виробництво багатьох деталей давно припинено, заявив в ефірі телемарафону очільник ГУР Кирило Буданов.

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Унаслідок економії ресурсу двигунів ВКС РФ здійснюють пуски ближче до аеродромів, що призводить до падіння несправних ракет в населених пунктах і поруч з ними.

«Це старі літаки, яким постійно продовжують ресурс, проводиться модернізація, оновлюються авіоніка, засоби ураження, системи скидання. Але, по суті, це ті ж літаки з тими ж двигунами. Останні дві ракетні атаки вони робили залпи біля аеродромів, звідси і повідомлення про падіння ракет в РФ – це тому, що вони не підходять до звичних районів пуску, щоб зменшити знос літаків», – сказав Буданов.

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Раніше очільник ГУР заявив, що російський Чорноморський флот став флотилією суден, яка може вирішувати обмежені завдання. «Насправді це вже флот берегової оборони. І не більше», – сказав Буданов.

На думку Буданова, Україна поверне Крим до літа 2023 року не тільки дипломатичним шляхом, а й військовим. Воєначальник запевнив у поверненні усіх втрачених територій та поділився деталями щодо звільнення півострова. Крим – не тільки дипломатична історія.

Раніше головний розвідник України повідомив, що росіяни мають величезні проблеми як із комплектуванням уже існуючих підрозділів через високі втрати в бойових діях. Російська влада через брак живої сили ухвалила рішення про проведення з 5 січня 2023 року нової хвилі мобілізації.