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Макрон не переконав президента Бразилії змінити позицію щодо війни в Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Макрон не переконав президента Бразилії змінити позицію щодо війни в Україні
Макрон не переконав президента Лулу підтримати Україну
фото: Reuters

Президент Бразилії виступає за переговори України та Росії

Президент Франції Еммануель Макрон та його бразильський колега Луїс Інасіо Лула да Сілва не змогли дійти згоди щодо російської агресії проти Україні, а також щодо присутності диктатора Путіна на саміті G20. Про це йдеться в статті Le Monde, присвяченій підсумкам триденного візиту французького лідера до Бразилії.

«Я перебуваю за стільки кілометрів від України, що не почуваюся зобов'язаним відчувати таку ж нервозність, як французи, які перебувають ближче», – сказав президент Бразилії.

За його словами, Зеленському та Путіну доведеться домовлятися, тож Лула готовий вести переговори для досягнення миру.

«Франція – держава миру, але вона не є слабкою і захищає демократію та міжнародне право», – водночас заявив Макрон.

Як зауважує видання, французький лідер наполягав, що питання участі Путіна на саміті G20 у Ріо має бути предметом консенсусу.

«Якщо це буде зустріч, яка не принесе користі і створить розкол, її не варто проводити», – сказав він.

Бразилія з 1 грудня головує у G20, і її президент заявляв, що запросить Путіна на саміт, однак не може гарантувати йому безпеку.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон розпочинає триденну поїздку до Бразилії в рамках стратегії з наведення мостів між розвиненими країнами і так званим Глобальним Півднем. 

Головним пунктом порядку денного поїздки Макрона буде спроба переконати президента Бразилії Луїса Інасіо Лулу да Сілву зайняти позицію щодо війни в Україні. Досі Лула прагнув позиціонувати свою країну як нейтральну державу, яка може підтримувати відносини як з Росією, так і з Україною.

Раніше повідомлялося, що президент Бразилії закликав США припинити заохочувати війну в Україні. «Сполученим Штатам необхідно припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир», – заявив президент Луїс Інасіо Лула да Сілва наприкінці свого візиту до Китаю. 

Нагадаємо, заяви президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви про те, що Сполучені Штати нібито заохочують війну в Україні, є підіграванням пропаганді Росії та Китаю. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

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Теги: Франція Еммануель Макрон Бразилія

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