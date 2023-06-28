З’явилися супутникові знімки польового табору «вагнерівців» у Білорусі

РосЗМІ повідомляють, що у Білорусі розпочалося будівництво таборів для «вагнерівців»

База бойовиків Пригожина може з’явитися за 90 км від Мінська

Білоруська служба «Радіо Свобода» опублікувала супутникові знімки, імовірно, польового табору «вагнерівців» у селі Мета в Білорусі (близько 90 км від Мінська).

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Журналісти зазначають, що на знімках – військова частина 17 і 27 червня. Там з'явилися майданчики: це можуть бути намети однакового розміру або великогабаритна техніка «вагнерівців».

«На фото ми бачимо два майданчики. Та, що в північній частині, розміром 270 на 170 метрів. Та, що в східній частині, – 200 на 160 м. На цих майданчиках можна помітити періодично повторювані об'єкти. Це може бути поєднання подібних за розміром наметів (як в російському військовому таборі на території Обуз-Лесновского полігону) або великогабаритної техніки», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

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У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.