Буданов розповів про проєкт, який допоміг знизити наступ окупантів

Розвідка створила з «Повернись живим» спільний проєкт Black box, який завдав РФ збитків на мільйони доларів

Головне управління розвідки Міноборони та волонтерський фонд «Повернись живим» реалізували спільний проєкт Black box, який допоміг знизити наступальний потенціал Росії. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Кирило Буданов

«З огляду на секретність, ми не можемо розкрити деталей цієї співпраці, але її результати точно відобразяться на полі бою. За нашими підрахунками, лише за жовтень проєкт, який ми між собою називаємо Black box, завдав Росії збитків на мільйони доларів. Спільно з благодійниками та усіма небайдужими українцями ми й надалі будемо впливати на бойову спроможність ворога», – пояснив Буданов.

Зазначається, що вартість проєкту становить 40 млн грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Black box – не єдиний спільний проект Головного управління розвідки та Фонду «Повернись живим». Зокрема, влітку благодійники передали ГУР комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю $16,5 млн. Комплекс, серед іншого, складається з трьох ударних безпілотників, системи повітряного зв’язку та мобільного комплексу наземного управління.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.