Нардеп Ар’єв пояснив, чому відмовився голосувати за нового міністра оборони

Ар’єв: «Я хочу вірити, що Рустему вистачить сил не стати ширмою або піти і не бруднитися»

Ар’єв хвилюється за долю новообраного міністра оборони Рустема Умерова

Народний депутат Володимир Ар’єв повідомив, чому він не голосував за нового очільника Міністерства оборони Рустема Умерова. Свої думки він висловив у Facebook.

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Ар'єв пояснив, чому не проголосував за Умерова фото: скріншот

Ар’єв хвилюється, щоб з новообраного міністра оборони влада не зробила «ширму за якою «дєвочкі з тєтрадкамі» від Офісу президента бігали із завданнями для поставлених Банковою членів команди цілком порядного керівника».

«Я хочу вірити, що Рустему вистачить сил не стати ширмою або піти і не бруднитися. Зараз від чистоти дій Міноборони напряму залежить подальше постачання зброї, яке у серпні скоротилось не в останню чергу через корупційні скандали. Тому, я дуже хочу шкодувати, що не проголосував», – додав нардеп.

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Також у мережі раніше з’явилося відео, де кандидат на посаду міністра оборони, а нині чинний міністр оборони виступає перед нардепами у Верховній Раді, які відверто його ігнорують. Зокрема, займаються власними справами, спілкуються з іншими народними обранцями, розмовляють телефоном тощо.

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова.

До слова, 5 вересня, Верховна Рада звільнила Олексія Резінкова з посади міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 327 народних обранці.