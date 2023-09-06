Нардеп Ар’єв пояснив, чому відмовився голосувати за нового міністра оборони
Ар’єв хвилюється за долю новообраного міністра оборони Рустема Умерова
Народний депутат Володимир Ар’єв повідомив, чому він не голосував за нового очільника Міністерства оборони Рустема Умерова. Свої думки він висловив у Facebook.
Ар’єв хвилюється, щоб з новообраного міністра оборони влада не зробила «ширму за якою «дєвочкі з тєтрадкамі» від Офісу президента бігали із завданнями для поставлених Банковою членів команди цілком порядного керівника».
«Я хочу вірити, що Рустему вистачить сил не стати ширмою або піти і не бруднитися. Зараз від чистоти дій Міноборони напряму залежить подальше постачання зброї, яке у серпні скоротилось не в останню чергу через корупційні скандали. Тому, я дуже хочу шкодувати, що не проголосував», – додав нардеп.
Також у мережі раніше з’явилося відео, де кандидат на посаду міністра оборони, а нині чинний міністр оборони виступає перед нардепами у Верховній Раді, які відверто його ігнорують. Зокрема, займаються власними справами, спілкуються з іншими народними обранцями, розмовляють телефоном тощо.
Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова.
До слова, 5 вересня, Верховна Рада звільнила Олексія Резінкова з посади міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 327 народних обранці.
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