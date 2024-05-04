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Партизани розповіли, як окупанти в Маріуполі загинули від загадкових пасок

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Партизани розповіли, як окупанти в Маріуполі загинули від загадкових пасок
«Атеш» зафіксував переміщення військової техніки РФ у Маріуполі
фото: «Атеш»

Росіяни в Маріуполі переміщують техніку через імовірні ракетні удари Atacms і величезні втрати

Партизанський рух «Атеш» зафіксував переміщення військової техніки РФ та загадкові смерті десяти окупантів у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Про це рух опору повідомив у Telegram.

Партизани помітили, що окупанти почали переміщувати свою техніку через імовірні удари ракетами Atacms і величезні втрати. Агенти «Атеш» запевнили, що їм відомі всі дані щодо поточного місця розташування майже кожного підрозділу та локацій, куди окупанти перемістили різні види озброєнь, намагаючись заховати їх від атак.

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«Атеш» зафіксував переміщення військової техніки РФ у Маріуполі
фото: «Атеш»

Крім того, за даними руху опору, у Маріуполі загинули 10 російських загарбників «у зв’язку з переданими загадковими пасочками, ковбасками і сальцем».

«Смак був не те що б чудовим, а «вбивчо» смачним. Великдень усе ближче і ближче, а передачок ще вистачає. Їжте на здоров’я», – написали партизани.

Нагадаємо, що раніше українські партизани виявили в тимчасово окупованому Севастополі склад ракет частини російських ППО. 

Перед цим партизани оголосили сезон «бавовни» в Криму. Рух опору закликав мешканців півострова ділитись інформацією та очікувати скорого початку відповідних дій.

Теги: партизани окупація смерть окупанти Маріуполь

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