Партизани розповіли, як окупанти в Маріуполі загинули від загадкових пасок
Росіяни в Маріуполі переміщують техніку через імовірні ракетні удари Atacms і величезні втрати
Партизанський рух «Атеш» зафіксував переміщення військової техніки РФ та загадкові смерті десяти окупантів у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Про це рух опору повідомив у Telegram.
Партизани помітили, що окупанти почали переміщувати свою техніку через імовірні удари ракетами Atacms і величезні втрати. Агенти «Атеш» запевнили, що їм відомі всі дані щодо поточного місця розташування майже кожного підрозділу та локацій, куди окупанти перемістили різні види озброєнь, намагаючись заховати їх від атак.
Крім того, за даними руху опору, у Маріуполі загинули 10 російських загарбників «у зв’язку з переданими загадковими пасочками, ковбасками і сальцем».
«Смак був не те що б чудовим, а «вбивчо» смачним. Великдень усе ближче і ближче, а передачок ще вистачає. Їжте на здоров’я», – написали партизани.
Нагадаємо, що раніше українські партизани виявили в тимчасово окупованому Севастополі склад ракет частини російських ППО.
Перед цим партизани оголосили сезон «бавовни» в Криму. Рух опору закликав мешканців півострова ділитись інформацією та очікувати скорого початку відповідних дій.
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