Кохана ексміністра Кулеби запропонувала інтимну альтернативу теплопостачанню

Світлана Павелецька порадила зігріватися вібраторами без опалення

Підприємниця та кохана колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби Світлана Павелецька запропонувала українцям альтернативний спосіб зігрівання в умовах відсутності опалення. Про це повідомляє «Главком» з посилання на її інтерв'ю ютуб-каналу «Це Ніхто Не Буде Дивитись».

Павелецька сказала, що в продажу є секс-іграшки з функцією регулювання температури, які можуть нагріватися до 38 градусів. «Якщо нема опалення – можна обкластися вібраторами», – заявила вона під час інтерв’ю.

За її словами, деякі моделі оснащені спеціальним підігрівом, що дозволяє використовувати їх у холодних приміщеннях. Вона зазначила, що такі пристрої можуть слугувати не лише для інтимного використання, а й як спосіб зігрівання.

Заява викликала активне обговорення в соцмережах, зокрема через контекст енергетичної кризи та проблем із теплопостачанням у багатьох регіонах України.

Раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привернув увагу користувачів соцмереж після публікації фотографії в кардигані італійського бренду Dolce & Gabbana вартістю близько $3 тис. Знімок з’явився на його сторінці в Instagram після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.