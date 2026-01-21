Головна Скотч Життя
Кохана ексміністра Кулеби запропонувала інтимну альтернативу теплопостачанню

Кохана Кулеби Світлана Павелецька порадила секс-іграшки як альтернативу опаленню
Світлана Павелецька порадила зігріватися вібраторами без опалення

Підприємниця та кохана колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби Світлана Павелецька запропонувала українцям альтернативний спосіб зігрівання в умовах відсутності опалення. Про це повідомляє «Главком» з посилання на її інтерв'ю  ютуб-каналу «Це Ніхто Не Буде Дивитись».

Павелецька сказала, що в продажу є секс-іграшки з функцією регулювання температури, які можуть нагріватися до 38 градусів. «Якщо нема опалення – можна обкластися вібраторами», – заявила вона під час інтерв’ю.

За її словами, деякі моделі оснащені спеціальним підігрівом, що дозволяє використовувати їх у холодних приміщеннях. Вона зазначила, що такі пристрої можуть слугувати не лише для інтимного використання, а й як спосіб зігрівання.

Заява викликала активне обговорення в соцмережах, зокрема через контекст енергетичної кризи та проблем із теплопостачанням у багатьох регіонах України.

Раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привернув увагу користувачів соцмереж після публікації фотографії в кардигані італійського бренду Dolce & Gabbana вартістю близько $3 тис. Знімок з’явився на його сторінці в Instagram після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Теги: опалення секс Дмитро Кулеба

