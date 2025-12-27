Головна Країна Події в Україні
Чи дійсно НАБУ прийшло з обшуками до нардепа Корявченкова – подробиці

Чи дійсно НАБУ прийшло з обшуками до нардепа Корявченкова – подробиці
У 2019 році Юрій Корявченков вирішив змінити багаторічну кар’єру гумориста та актора «Кварталу 95» на політичну
У відомстві офіційно заявили, що станом на сьогодні жодних обшуків у народного депутата Юрія Корявченкова не проводиться

 

У мережі 27 грудня поширилась інформація про те, що слідчі Національного антикорупційного бюро нібито проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова. Про це повідомляє «Главком».

«У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова», – відповіли у пресслужбі НАБУ.

У 2019 році Юрій Корявченков вирішив змінити багаторічну кар’єру гумориста та актора «Кварталу 95» на політичну. На виборах президента він очолив штаб Володимира Зеленського у Кривому Розі. Згодом Корявченков став народним депутатом від партії «Слуга народу» по виборчому округу №33. Юрій Корявченков також є членом Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели спецоперацію «під прикриттям», результатом якої стало викриття масштабної злочинної схеми у стінах парламенту. До складу організованої групи входили чинні народні депутати України. 

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро повторно викликало на допити підозрюваних бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

