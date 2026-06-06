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Ворог змінив тактику: «Шахеди» доставляють FPV-дрони прямо у місто

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ворог змінив тактику: «Шахеди» доставляють FPV-дрони прямо у місто
За одну добу по Запоріжжю запустили 54 FPV-дрони
фото ілюстративне

Федоров: «Шахед» заніс FPV-дрони у центр міста і хаотично розкидав їх по цивільних об'єктах – ворог переходить до ще більшого терору

Росія застосувала нову схему атак на Запоріжжя: «Шахеди» тепер використовують як носії FPV-дронів, доставляючи їх безпосередньо у міську забудову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Як це працює

«За останні місяці ворог удосконалив деякі види засобів ураження. Вчора він використав «Шахед», який заніс у центр міста FPV-дрони і просто хаотично розкидав їх по цивільних цілях», – заявив Федоров.

Великі безпілотники доставляють FPV-дрони ближче до цілей, після чого ті самостійно шукають об'єкти для ураження. Це дозволяє обходити засоби ППО, розраховані на перехоплення великих апаратів.

Лише за одну добу по місту було запущено 54 FPV-дрони. До цілей долетіли вісім. Раніше один із них влучив у тролейбус у центрі – пасажири встигли вийти до вибуху.

Чому ворог змінює підходи

Федоров пояснив логіку: Сили оборони нищать логістику Росії на окупованих територіях і не дають просуватися на Запорізькому напрямку. У відповідь – удари по мирному населенню.

«Днями всі ми відчули зміну безпекової ситуації на території Запоріжжя. Наші військові нищать логістику ворога на тимчасово окупованій території, на лінії фронту і не дають ворогу просуватись. Саме тому ворог намагається використовувати тактику залякування цивільних мешканців і терору обласного центру», – зазначив очільник ОВА.

Що робить влада

В ОВА провели нараду з військовим командуванням, силовими структурами та представниками критичної інфраструктури. Заплановано:

  • навчання особового складу для протидії FPV-дронам у міській забудові;
  • встановлення антидронових сіток на об'єктах критичної інфраструктури;
  • посилення засобів радіоелектронної боротьби в місті та навколо нього.

«Наше завдання – не дати ворогу обстрілювати обласний центр», – підкреслив Федоров.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Безкрестнов розкрив запаси ракет РФ за датами на уламках зброї – зокрема «Шахеди» прилітають із датою виробництва 5–15 днів тому, тобто Росія кидає їх у бій прямо з конвеєра.

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Теги: дрон окупанти перехоплення ворог військові росія безпілотник Запоріжжя

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