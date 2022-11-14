Чи буде затишшя на фротні взимку: прогноз американського генерала

Ходжес вважає, що українські військові значно краще підготовлені до війни взимку, а отже матимуть перевагу над рашистами

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що взимку не варто чекати затишшя на фронті. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

За словами генерала, якщо ЗСУ і далі будуть тиснути на ворога, тоді він не зможе перегрупуватися та навчити новомобілізованих.

«Звичайно буде складно. Погода завжди матиме свої наслідки, грунт буде складніший, поки не замерзне, видимість буде гірша для дронів. Але українські солдати будуть гарно споряджені», – сказав він.

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Ходжес назвав службу у таких умовах перевіркою дисциплінованості солдатів.

«Мені здається, що українські солдати будуть в значно кращому становищі, за їхніми плечима ціла країна, а росіяни тут є окупанти. Тому в них буде менша підтримка», – додав він.

Крім того, генерал нагадав, що країни-партнери вже пообіцяли надати зимову форму та намети Збройним силам України.

Нагадаємо, екскомандувач американської армії в Європі Бен Ходжес впевнений, що попри однакові погодні умови взимку, російським військовим буде набагато важче на фронті, ніж українській армії.

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Також Бен Ходжес заявляв, що звільнення Херсона дозволить українським військовим завдавати ударів з Himaras по окупантах, які перебувають на підступах до Криму.