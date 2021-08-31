Чи будуть дощі на перший дзвоник – прогноз синоптиків

У західних областях Свято знань буде переважно прохолодним та дощовим

Укргідрометцентр спрогнозував погоду на 1 вересня

У перший день осені в Україні відбудеться зміна синоптичних процесів, вітер стане переважати з північного заходу і саме звідти до нас рухається холодна повітряна маса. Про це попереджає Укргідрометцентр у Facebook.

«Першими похолодання зустрічають західні області, тому в цьому регіоні Свято знань буде переважно прохолодним та дощовим, надалі у другій половині дня зона опадів дістанеться і до північних та центральних областей, а от решта території ще завтра насолодиться теплою сонячною погодою», – зазначають синоптики.

Вночі 1 вересня у західних, вдень також і в північних та більшості центральних областей короткочасні дощі місцями грози (на Закарпатті та в Карпатах протягом доби значний дощ). Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні та сході країни 13-18°; вдень 21-26°, на крайньому сході до 29°, у західних областях 15-20°.

Раніше синоптики розповіли, якою буде осінь в Україні: прогноз на три місяці.