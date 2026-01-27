Google заплатить $68 млн за прослуховування приватних розмов

Право на виплату мають мати пристрої Google, придбані до травня 2016 року

Компанію Google звинуватили у підслуховуванні через віртуального помічника у смартфонах

Технологічний гігант Google погодився виплатити $68 млн для врегулювання колективного позову. Компанію звинуватили в тому, що її віртуальний помічник Google Assistant таємно записував особисті розмови користувачів та передавав ці дані рекламодавцям. Документи про врегулювання справи були подані до федерального суду Каліфорнії. Хоча Google заперечує будь-які порушення, компанія вирішила виплатити компенсацію, щоб уникнути тривалого та дорогого судового процесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВСС.

Позивачі стверджували, що Google Assistant – сервіс, присутній на більшості пристроїв Android, – часто активувався помилково, сприймаючи звичайні фрази як команду «Hey Google». У цей момент пристрій починав запис приватної розмови, яка, за словами користувачів, згодом використовувалася для формування цільової реклами. Люди помічали, що після обговорення певних товарів чи послуг поруч із увімкненим смартфоном, вони миттєво бачили відповідні рекламні банери в інтернеті.

Google наполягає на тому, що в режимі очікування аудіо нікуди не надсилається. Система налаштована так:

Смартфон чекає на активаційну фразу («Hey Google»).

Після розпізнавання фрази запис надсилається на сервери для аналізу.

Система виконує запит (від погоди до керування «розумним будинком»).

Однак позов доводить, що через недосконалість алгоритмів конфіденційна інформація виходила за межі пристроїв без відома власників.

Позов було подано як колективний позов, а не як індивідуальну справу, тобто, якщо його буде схвалено, гроші будуть виплачені багатьом різним позивачам.

Право на виплату мають мати пристрої Google, придбані до травня 2016 року.

Але адвокати позивачів можуть вимагати до однієї третини від суми врегулювання, що становить близько $22 млн судових витрат.

Це сталося після аналогічної справи в січні, коли Apple погодилася виплатити 95 мільйонів доларів для врегулювання справи, в якій стверджувалося, що деякі з її пристроїв прослуховували людей через голосового помічника Siri без їхнього дозволу.

Технологічна фірма також заперечила будь-які правопорушення, а також стверджує, що вона «записувала, розголошувала третім особам або не видаляла розмови, записані в результаті активації Siri» без їхньої згоди.

