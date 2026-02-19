На Буковині затримання дезертира переросло у сутички зі стрільбою

Військовий зробив постріл у повітря у відповідь на блокування авто

У селі Мамалига Дністровського району правоохоронці провели спецоперацію із затримання 39-річного чоловіка, який перебував у розшуку за вчинення військового злочину. Проте законні дії поліції зустріли активний опір з боку місцевих жителів, що змусило спецпризначенців застосувати зброю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Чернівецької області.

За даними слідства, поліцейські викрили місцевого мешканця, який тривалий час переховувався від органів влади за статтею про порушення встановленого порядку несення військової служби (дезертирство або самовільне залишення частини).

Під час спроби затримання ситуація загострилася. Група невідомих осіб перекрила рух службовому автомобілю поліції, не даючи правоохоронцям вивезти затриманого.

Громадяни чинили активний супротив, ігноруючи вимоги правоохоронців звільнити проїзд. Для деблокування машини та припинення тиску натовпу, боєць спецпідрозділу поліції Буковини здійснив кілька попереджувальних пострілів у повітря з табельної зброї.

У поліції наголошують, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Затриманого за військовий злочин доставлено до відповідних органів.

За статтею про опір працівникові правоохоронного органу учасникам блокування може загрожувати штраф, арешт або обмеження волі.

За цим фактом керівництвом ГУНП було ініційовано проведення службової перевірки. Також буде надана правова оцінка діям громадян, які перешкоджали законній діяльності правоохоронців.

