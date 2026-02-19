Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Буковині затримання дезертира переросло у сутички зі стрільбою

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Буковині затримання дезертира переросло у сутички зі стрільбою
фото: скріншот з відео

Військовий зробив постріл у повітря у відповідь на блокування авто

У селі Мамалига Дністровського району правоохоронці провели спецоперацію із затримання 39-річного чоловіка, який перебував у розшуку за вчинення військового злочину. Проте законні дії поліції зустріли активний опір з боку місцевих жителів, що змусило спецпризначенців застосувати зброю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Чернівецької області.

За даними слідства, поліцейські викрили місцевого мешканця, який тривалий час переховувався від органів влади за статтею про порушення встановленого порядку несення військової служби (дезертирство або самовільне залишення частини).

Під час спроби затримання ситуація загострилася. Група невідомих осіб перекрила рух службовому автомобілю поліції, не даючи правоохоронцям вивезти затриманого.

Громадяни чинили активний супротив, ігноруючи вимоги правоохоронців звільнити проїзд. Для деблокування машини та припинення тиску натовпу, боєць спецпідрозділу поліції Буковини здійснив кілька попереджувальних пострілів у повітря з табельної зброї.

У поліції наголошують, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Затриманого за військовий злочин доставлено до відповідних органів.

За статтею про опір працівникові правоохоронного органу учасникам блокування може загрожувати штраф, арешт або обмеження волі.

За цим фактом керівництвом ГУНП було ініційовано проведення службової перевірки. Також буде надана правова оцінка діям громадян, які перешкоджали законній діяльності правоохоронців.

Нагадаємо, Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс суворий вирок 47-річному священнослужителю організації «Свідки Єгови». Чоловіка, який відмовився носити військову форму та виконувати обов’язки кухаря в їдальні територіального центру комплектування (ТЦК), визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Читайте також:

Теги: ТЦК стрільба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Волинських службовців ТЦК викрили на корупційній схемі
На Волині правоохоронці затримали двох посадовців ТЦК за хабарі від ухилянтів
17 лютого, 18:48
Кирило Марсак показав найкращий за 24 роки виступ для України на Олімпіаді у чоловічому одиночному катанні
Олімпіада-2026. Результати українців 13 лютого
14 лютого, 03:44
Федір Веніславський висловився про порушення зі сторони військовозабов’язаних
В Україні зміниться мобілізація. Веніславський розповів, чого очікувати
13 лютого, 18:43
За даними слідства, працівники одного з ТЦК у Дніпропетровській області завдали смертельних травм місцевому жителю (на фото)
Загибель 55-річного дніпрянина через побиття ТЦК. Військова служба правопорядку почала розслідування
12 лютого, 07:52
Лубінець наголосив на порушенні прав громадян України під час заходів оповіщення ТЦК
ТЦК масово закривають обличчя під час мобілізаційних заходів – Лубінець
9 лютого, 16:24
Поліція затримала трьох співробітників ТЦК через смерть чоловіка після побиття
Поліція затримала трьох співробітників ТЦК через смерть чоловіка після побиття
8 лютого, 03:57
Поранений військовослужбовець перебуває в лікарні
В Одесі чоловік поранив ножем військового ТЦК
5 лютого, 22:03
Правоохоронцю повідомлено про підозру у перевищенні влади в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду
Оголошено підозру офіцеру ТЦК на Київщині, який бив мобілізованих і хизувався цим на відео
3 лютого, 11:20
Невідомий чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік
У Вінниці чоловік стріляв у групу оповіщення ТЦК
1 лютого, 15:28

Події в Україні

На Буковині затримання дезертира переросло у сутички зі стрільбою
На Буковині затримання дезертира переросло у сутички зі стрільбою
В Україні знеструмлення у п'яти областях через російські обстріли
В Україні знеструмлення у п'яти областях через російські обстріли
На українсько-румунському кордоні тимчасово обмежено рух транспорту
На українсько-румунському кордоні тимчасово обмежено рух транспорту
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2026 року
Втрати ворога станом на 19 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 19 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 лютого: ситуація на фронті

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua