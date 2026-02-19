Головна Країна Кримінал
На Львівщині Свідка Єгови засудили до п'яти років через ухиленння від служби

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Львівщині Свідка Єгови засудили до п'яти років через ухиленння від служби
Суд розцінив дії чоловіка як умисне ухилення від служби
колаж: glavcom.ua

Чоловік втік з посади кухаря ТЦК

Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс суворий вирок 47-річному священнослужителю організації «Свідки Єгови». Чоловіка, який відмовився носити військову форму та виконувати обов’язки кухаря в їдальні територіального центру комплектування (ТЦК), визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду.

Чоловік, який понад 23 роки є активним членом громади Свідків Єгови, працював на заводі «Леоні», звідки його кілька разів намагалися мобілізувати. Після низки спроб влаштувати його до різних частин, у лютому 2025 року його призначили кухарем у Районний ТЦК та СП.

В його обов’язки входило нарізання продуктів, підтримання чистоти на кухні, вивантаження речей та прибирання столів. Через тиждень після призначення, скориставшись поїздкою з начальником до банку, чоловік вийшов із машини та втік. Лише у червні 2025 року він добровільно з’явився до ДБР.

У суді чоловік пояснив, що його релігійні переконання не дозволяють бути частиною будь-якої військової структури.

Він відмовився приймати присягу та носити однострої. На його думку, перебування на посаді кухаря ТЦК автоматично робить його військовослужбовцем, що змушує виконувати накази, а це прямо суперечить його вірі.

Ухвалюючи вирок суд зіслався на практику Верховного суду про те, що законодавець чітко розрізняє два види військової служби: строкову службу та службу за призовом під час мобілізації. У випадку призову на строкову військову службу в сумлінного відмовника є можливість замінити таку службу альтернативною. Але в разі мобілізації під час воєнного стану закон не передбачає такої можливості.

Таким чином, жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянином України від конституційного обовʼязку із захисту територіальної цілісності та суверенітету держави від військової агресії з боку іноземної країни. 

Водночас призов на військову службу по мобілізації не означає автоматично, що людина зобовʼязана брати до рук зброю. Чоловік міг бути задіяний у ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених, перевезенні вантажів та виконанні інших функцій, не повʼязаних із використанням зброї.

Суд розцінив дії чоловіка як умисне ухилення від служби. Характеристика від ТЦК була негативною: зазначалося, що солдат ставився до роботи халатно. Зрештою, Свідка Єгови засудили до 5 років реального ув’язнення.

Нагадаємо, футболіст Данило Колесник, який вдарив військового ТЦК, отримав запобіжний захід від суду у вигляді нічного домашнього арешту.

«Наш клієнт із повагою ставиться до рішення суду та підтверджує намір діяти виключно в межах визначених законом процедур. Данило Колесник наголошує, що його позиція залишається незмінною: він глибоко поважає Збройні Сили України та всіх, хто захищає державу. Події, які сталися, він об’єктивно сприймав як такі, що створювали реальну загрозу його життю та здоров’ю, а також безпеці його знайомого, у зв’язку з чим діяв із метою самозахисту», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що футболіст готовий до співпраці зі слідством та вже звернувся із заявою щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень. 

