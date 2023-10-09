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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Росіяни готуються до «великого наступу на Сході»

glavcom.ua
Cлід очікувати, що окупанти стануть ще активніше використовувати свої танки або для контратак та підтримки штурмів
фото з відкритих джерел

Ситуація по війні та фронту на 9 жовтня 2023 року

З якими тенденціями ми і входимо в новий тиждень:

Схід

Росіяни масштабують бойові дії саме на східних напрямках фронту, очевидно маючи на меті поступово нарощувати зусилля і вводити війська для того, що загалом описується як «великий наступ на Сході».

При цьому слід очікувати, що окупанти стануть ще активніше використовувати свої танки або для контратак та підтримки штурмів, або ж для інших форм вогневого впливу по нашим військам (наприклад, стрільба із закритих вогневих позицій).

Очевидно, ворог використав час, щоб підготувати необхідну кількість танкових екіпажів, котрі, як мінімум, не бояться діяти агресивно в умовах насичення наших військ протитанковими засобами.

Варто також окремо підкреслити, що на даний момент армії РФ для масштабування атак не потрібно перетягувати резерви з напрямку на напрямок, вони тепер можуть обійтись наявним нарядом сил.

Південь

Запорізький напрямок та Південь загалом – були офіційні повідомлення з нашої сторони про успіхи на вихідних в напрямку на Копані та від Роботиного на Новопрокопівку. Це можна назвати скоріше покроковими, чи поступовими темпами просування.

Коли знову ж в офіційних зведеннях ідеться про те, що наші війська «закріплюються на позиціях», це буквально означає те, що нашим захисникам треба певний час, щоб нова лінія оборони стала буквально непроникною для ворога.

Тут для ілюстрації можна взяти одразу два показові тактичні епізоди, про які стало уже публічно відомо – у приблизно той же проміжок часу (доба-дві) наші війська інфільтрувались вглиб північної околиці Новопрокопівки; і водночас із тієї ж Новопрокопівки окупанти послали бронегрупу в кілька танків для контратаки біля Роботиного, всі танки рашистів були знищені.

Бахмут

Бахмутський напрямок – коли мова про наступальні дії наших військ тут, то треба завжди пам’ятати, що основна тактична одиниця з нашої сторони – це штурмова група орієнтовно на 10 бійців + бронемашина.

Так дробити сили доводиться, що мінімізувати ймовірність ураження дронами чи артилерією ворога, але це і відповідно впливає на темпи просування.

Крім того, хоча рашисти намагаються створити ілюзію, що начебто в них там недостача сил та засобів, вони все рівно мають кількісну перевагу за усіма пунктами проти наших військ.

Куп’янськ

Куп’янський та Лиманський напрямки – росіяни тут не просто масштабують атаки, схоже, вони намірились атакувати одночасно і на Куп’янськ, і на Ізюм, використовуючи і бронегрупи, і штурмові групи за масованої підтримки авіації.

Те, що тут за кілька днів лише одна бригада знищила 24 танки ворога, аж ніяк не свідчить про те, що окупанти начебто не вміють воювати.

Це скоріше якраз підтверджує те, що загарбники встигли покращити як мінімум рівень агресивності своїх танкових військ. І водночас – що час було використано для зміцнення оборони наших військ там.

Авдіївка

Авдіївський, Вугледарський та Маріїнський напрямки – росіяни тут не просто нарощують кількість атак. Схоже, що саме тут й буде зосереджене вістря їх майбутнього «великого наступу на Сході».

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Джерело
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Теги: окупанти танки наступ війна

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Іван Киричевський

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