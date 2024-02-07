Данілов анонсував нову посаду, яка допоможе покращити комунікацію із Заходом

Вперше поняття цифрової дипломатії в Україні згадувалося ще у 2021 році

В Україні можуть створити посаду кібердипломата. Це пов'язано зі швидким розвитком технологій у світі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на відкритті Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024.

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«Зараз у світі йде великий рух. Велика кількість країн має кібердипломатів. Думаю, що в нашій країні скоро з’явиться така посада як кібердипломат, тому що це важливий напрям боротьби», – сказав Данілов.

Варто зауважити, що вперше цифрова дипломатія в Україні згадується як складник стратегії публічної дипломатії, прийнятої у 2021 році Міністерством закордонних справ. Тоді йшлося насамперед про так званий «комунікаційний вимір».

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Кібердипломатія – це дипломатія в кіберпросторі або використання дипломатичних ресурсів і виконання дипломатичних функцій для захисту національних інтересів у кіберпросторі. Ці інтереси зазвичай виявляються в національних стратегіях кіберпростору або кібербезпеки. Кібердипломатія охоплює кібербезпеку, кіберзлочинність, зміцнення довіри, свободу Інтернету та управління інтернетом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 лютого підписав указ «Про нарощування спроможностей сил оборони». Згідно з указом президента в Україні пропонується створити окремий рід військ під назвою «Сили безпілотних систем» для управління безпілотними літальними апаратами.

До слова, український політик і дипломат Роман Безсмертний вважає, що до 2025 року Росія нападе на країни Євросоюзу, саме в момент, коли у США буде перехід від одного президента до іншого.