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Данілов анонсував нову посаду, яка допоможе покращити комунікацію із Заходом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Данілов анонсував нову посаду, яка допоможе покращити комунікацію із Заходом
За словами секретаря РНБО, велика кількість країн має кібердипломатів
фото з відкритих джерел

Вперше поняття цифрової дипломатії в Україні згадувалося ще у 2021 році

В Україні можуть створити посаду кібердипломата. Це пов'язано зі швидким розвитком технологій у світі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на відкритті Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024.

«Зараз у світі йде великий рух. Велика кількість країн має кібердипломатів. Думаю, що в нашій країні скоро з’явиться така посада як кібердипломат, тому що це важливий напрям боротьби», – сказав Данілов.

Варто зауважити, що вперше цифрова дипломатія в Україні згадується як складник стратегії публічної дипломатії, прийнятої у 2021 році Міністерством закордонних справ. Тоді йшлося насамперед про так званий «комунікаційний вимір».

Кібердипломатія – це дипломатія в кіберпросторі або використання дипломатичних ресурсів і виконання дипломатичних функцій для захисту національних інтересів у кіберпросторі.

Ці інтереси зазвичай виявляються в національних стратегіях кіберпростору або кібербезпеки. Кібердипломатія охоплює кібербезпеку, кіберзлочинність, зміцнення довіри, свободу Інтернету та управління інтернетом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 лютого підписав указ «Про нарощування спроможностей сил оборони». Згідно з указом президента в Україні пропонується створити окремий рід військ під назвою «Сили безпілотних систем» для управління безпілотними літальними апаратами.

До слова, український політик і дипломат Роман Безсмертний вважає, що до 2025 року Росія нападе на країни Євросоюзу, саме в момент, коли у США буде перехід від одного президента до іншого.

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Теги: дипломатія Олексій Данілов РНБО кібербезпека політика

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